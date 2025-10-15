НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 15.10.25 - 22:10
Житель Костаная лишился почки после избиения в вытрезвителе. Об этом ранее на своей странице в соцсети заявила дочь потерпевшего и опубликовала видео с камер наблюдения. Главное судебное разбирательство было назначено на 15 октября. Подсудимый – бывший санитар Центра временной адаптации и детоксикации.
111
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 15.10.25 - 22:10
На врача напали, по полной, а когда врач напал, это что вообще?
директор пляжа
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 09:17
если синий шал выпрашивал че ему стоять обтекать? я за санитара.
111
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 12:51
А почему не озвучивают профессию избитого мужчины и не разгоняют скандал до президента, мол такого то такой то профессии избили и теперь эту профессию надо поднимать на новый уровень, платить, защищать и тд?
директор пляжа
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 14:23
Цитата:
111:
почему не озвучивают профессию избитого мужчины

да че уж там, квартиру ему! двухкомнатную сразу
vofkakst
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 14:40
Когда хотел сострить, да не получилось...
сайлау курманов
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 15:34
Чел валяется пьяным на остановке и регулярно попадает вытрезвитель ,а где же в это время были родственники этого горе выпивохи? А когда обнаружили поломаные ребра и удалили почку, конечно,тут уникальная возможность состричь барбосов,хотя никто не может утверждать где и когда чел получил увечия, может он падад на той же остановке
