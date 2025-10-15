Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае

Чел валяется пьяным на остановке и регулярно попадает вытрезвитель ,а где же в это время были родственники этого горе выпивохи? А когда обнаружили поломаные ребра и удалили почку, конечно,тут уникальная возможность состричь барбосов,хотя никто не может утверждать где и когда чел получил увечия, может он падад на той же остановке