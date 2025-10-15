НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства теплоэнергетической компании в переложении на общепонятный язык
 
 
ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства теплоэнергетической компании в переложении на общепонятный язык
Отправлено: 15.10.25 - 17:42
Причина встречи коммунальщиков и их, образно говоря, контролеров - истечение срока действия прежнего тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дальше расписаны попытки теплоэнергетиков ответить на вопросы «на основании чего?» и «сколько можно?» Если сразу рассказать конец, с 2026-го мы должны будем платить за гигокалории больше.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
Re: ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства...
Отправлено: 15.10.25 - 17:42
поставили бы давно уже на ТЭЦ турбину, вырабатывали бы электричество. На халявном электричестве запустили бы майнинговую ферму. Майнили бы крипту и не морочили народу голову с повышением тарифа.
директор пляжа
§ директор пляжа
Re: ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства...
Отправлено: 16.10.25 - 09:22
Прочие затраты (канцтовары, типография (!) и т. д.): «Сумма расходов раздельно по каждой статье рассчитана согласно договорам, заключенным на период 2025 года или ценовых предложений поставщиков товаров и услуг»,или ценовых предложений поставщиков товаров и услуг»
т.е. господин Плотников собрал коммерческие с левых фирм и тем самым обосновал рост расходов? однако здравствуйте :lol:
v
§ vofkakst
ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства теплоэнергетической компании в переложении на общепонятный язык
Отправлено: 16.10.25 - 10:32
#3
Цитата:
директор пляжа:
однако здравствуйте

Подорожали ручки? Тепло станет дороже)))
