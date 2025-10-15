НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
 
 
NG.kz
20.12.07
52747
Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 15.10.25 - 22:10
Житель Костаная лишился почки после избиения в вытрезвителе. Об этом ранее на своей странице в соцсети заявила дочь потерпевшего и опубликовала видео с камер наблюдения. Главное судебное разбирательство было назначено на 15 октября. Подсудимый – бывший санитар Центра временной адаптации и детоксикации.
Читать новость

111
17.01.12
46346
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 15.10.25 - 22:10
#1
На врача напали, по полной, а когда врач напал, это что вообще?
директор пляжа
08.08.18
943
Re: Избиение мужчины в вытрезвителе: санитара судят в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 09:17
#2
если синий шал выпрашивал че ему стоять обтекать? я за санитара.
