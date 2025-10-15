Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52747
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Отправлено: 15.10.25 - 14:35
Жители Челябинска днем 15 октября массово получили сообщения от экстренных служб о введении режима «беспилотной опасности». В министерстве общественной безопасности это подтвердили и рассказали, что делать жителям.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3879
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 14:35
Всё правильно! Бомбите мирные украинские города - получайте ответку! Пора уже не беспилотниками, а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2296
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Отправлено: 15.10.25 - 16:06
Цитата:
Да вы Шо, опять? А где Киев за три дня?
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 15.10.2025 - 17:16]
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Источник:
Источник:
Да вы Шо, опять? А где Киев за три дня?
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 15.10.2025 - 17:16]
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 16:21
Цитата:
по израилю чель?
юля елиссева:
а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора.
а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора.
по израилю чель?
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 16:22
Цитата:
там же где контрнахрюк)
ПолиграфЪ Боярышников:
А где Киев за три дня?
А где Киев за три дня?
там же где контрнахрюк)
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 278
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 19:20
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 39
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 21:48
Цитата:
это другое!
директор пляжа:
Цитата: юля елиссева: а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора. по израилю чель?
Цитата: юля елиссева: а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора. по израилю чель?
это другое!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46346
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 15.10.25 - 22:14
Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня..
Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..
Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3879
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Отправлено: 15.10.25 - 23:06
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1798
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Отправлено: 15.10.25 - 23:37
Цитата:
вспомнил видео где два мужика с завязанными глазами друг друга пытаются мутузить друг друга / а еще один рядом с ними прыгает то одного ударит то другого /
111:
Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня.. Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..
Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня.. Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..
вспомнил видео где два мужика с завязанными глазами друг друга пытаются мутузить друг друга / а еще один рядом с ними прыгает то одного ударит то другого /
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17026
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Отправлено: 16.10.25 - 06:51
Цитата:
За то судя по коментам из тиктоков вся нечисть повылазила из сортиров, нацики, бандеры зэки-рецидивисты, почувствовали свою безнаказаность и свободу.
[Исправлено: Vit, 16.10.2025 - 07:50]
юля елиссева:
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
За то судя по коментам из тиктоков вся нечисть повылазила из сортиров, нацики, бандеры зэки-рецидивисты, почувствовали свою безнаказаность и свободу.
[Исправлено: Vit, 16.10.2025 - 07:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2296
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
Отправлено: 16.10.25 - 11:06
Цитата:
Просто самые идейные сами разочаровались в СВО. Остались те которые тявкают из за угла.
юля елиссева:
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
Просто самые идейные сами разочаровались в СВО. Остались те которые тявкают из за угла.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать