111:

Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня.. Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..

Цитата:вспомнил видео где два мужика с завязанными глазами друг друга пытаются мутузить друг друга / а еще один рядом с ними прыгает то одного ударит то другого /