В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
 
 
NG.kz
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
15.10.25 - 14:35
Жители Челябинска днем 15 октября массово получили сообщения от экстренных служб о введении режима «беспилотной опасности». В министерстве общественной безопасности это подтвердили и рассказали, что делать жителям.
юля елиссева
юля елиссева
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 14:35
Всё правильно! Бомбите мирные украинские города - получайте ответку! Пора уже не беспилотниками, а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
15.10.25 - 16:06
Цитата:
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников

Источник:

Да вы Шо, опять? А где Киев за три дня?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 15.10.2025 - 17:16]
директор пляжа
директор пляжа
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 16:21
Цитата:
юля елиссева:
а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора.

по израилю чель? :-o
директор пляжа
директор пляжа
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 16:22
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А где Киев за три дня?

там же где контрнахрюк)
Z
ZanoZOV
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 19:20
raem
raem
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 21:48
Цитата:
директор пляжа:
Цитата: юля елиссева: а Томагавками бить по всей военной инфраструктуре страны агрессора. по израилю чель?

это другое! :lol: :lol: :lol:
1
111
Re: В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили...
15.10.25 - 22:14
Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня..
Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..
юля елиссева
юля елиссева
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
15.10.25 - 23:06
Радует, что рашистов на сайте уже намного меньше.
Y
YESNO
В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
15.10.25 - 23:37
Цитата:
111:
Шел четвертый год войны, вместо того, чтоб Киев взять за три дня.. Наш русский мир, к коему принадлежу и я, очень ужасен в этом плане для нас же русских, которые сами запускают беспилотники или сами же это придумывают для хейта..

вспомнил видео где два мужика с завязанными глазами друг друга пытаются мутузить друг друга / а еще один рядом с ними прыгает то одного ударит то другого /
