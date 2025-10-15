Re: Сельчане из Костанайской области отказались от водопровода,...

Отправлено: - 13:54

А я верю что жители проголосовали против. Скорей всего у всех своя скважина и канализация, люди деньги вложили а центральный к ним в дом бесплатно не проведут.



К тому же село похорошело, повсюду новый асфальт.

А запусти туда наших рукожопов, они всё перекапают где надо и ненадо плюс аварии начнутся каждый месяц) затапливать улицы.



И на этом ад не закончится. Потом жители будут за акимом 15 лет бегать, просить что б хоть песочком посыпали а не новый асфальт положили.