Сельчане из Костанайской области отказались от водопровода, проголосовав в WhatsApp: аудиторы сомневаются
 
 
Сельчане из Костанайской области отказались от водопровода, проголосовав в WhatsApp: аудиторы сомневаются
Отправлено: 15.10.25 - 10:46
В селе Мичуринское жители проголосовали против проведения водопровода в группе WhatsApp, и проект был отменён. В Высшей аудиторской палате назвали эту отмену "сомнительной".
ТанькО
Отправлено: 15.10.25 - 10:46
Отправлено: 15.10.25 - 10:46
Но не кто не вспоминает, что в данном населенном пункте был водопровод до 1994 года. И была артезианская вода. И центральное отопление было в этом поселке. Да канализация был септик. Но все остальное просто похерили.
ACROS
Отправлено: 15.10.25 - 12:00
Отправлено: 15.10.25 - 12:00
Цитата:
ТанькО:
что в данном населенном пункте был водопровод до 1994 года.


Не только в "Мичуринском" было такое: - и централизованная вода и центральное отопление было в каждом совхозе области, а совхозов было почти 250 единиц.
Vit
Отправлено: 15.10.25 - 13:54
Отправлено: 15.10.25 - 13:54
А я верю что жители проголосовали против. Скорей всего у всех своя скважина и канализация, люди деньги вложили а центральный к ним в дом бесплатно не проведут.

К тому же село похорошело, повсюду новый асфальт.
А запусти туда наших рукожопов, они всё перекапают где надо и ненадо плюс аварии начнутся каждый месяц) затапливать улицы.

И на этом ад не закончится. Потом жители будут за акимом 15 лет бегать, просить что б хоть песочком посыпали а не новый асфальт положили.
ACROS
Отправлено: 15.10.25 - 22:03
Отправлено: 15.10.25 - 22:03
Цитата:
Vit:
рукожопов,


Там ведь мыслят другими категориями: - "..НЕ СДЕЛАТЬ по людски,,,", а "..ОСВОИТЬ,," и у них:... отчёты, рейтинги, инвестиции, рабочие места и прочая чиновничья лабуда.
