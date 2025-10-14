НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Это дикость, что подвалы могут быть частными!» - Марат Жундубаев высказался о проблемах ОСИ в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52739
«Это дикость, что подвалы могут быть частными!» - Марат Жундубаев высказался о проблемах ОСИ в Костанае
Отправлено: 14.10.25 - 14:27
Количество жалоб на качество обслуживания инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов увеличивается. Об этом на совещании в акимате Костаная сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Арип МЕНДЕКИНОВ.
Читать новость

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8447
Отправлено: 14.10.25 - 14:27
#1
Цитата:///Как они в частную собственность попали?///


Маке только, только начинает узнавать ПРАВДУ жизни, её суровую реальность: - недавно узнал что вверенные ему горожане живут или СУЩЕСТВУЮТ на 85 000 тенге в месяц, теперь вот про подвалы узнал.
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1165
Отправлено: 14.10.25 - 23:18
#2
Подвалы частные по закону, так решили в Парламенте РК, запретили только в 2023 году, утвердив это в ЗРК "О жилищных отношениях"! Акимы обязаны знать Конституцию, все Законы, а его подчиненные тем более! А учить их некому и зачем, если по стране идет почти 100% -ное игнорирование и неисполнение законов! Если не знают контролеры, в том числе надзирающие за неисполнением законов со стороны населения, бизнесменами, госслужащими, то с кого спросить? С депутатов? Их тоже надо учить современному законодательству, ведь не зря в Казахстане вернули Конституционный суд, который направляет всех на правильное и законное исполнение законов! Тот кто не полностью знает законодательство Казахстана, вообще не должен работать в государственных структурах! Это же позор!

[Исправлено: абике, 15.10.2025 - 00:23]
