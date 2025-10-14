Re: Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек»...

Отправлено: - 16:29

Цитата:///...Решение суда не останавливает нас.....///



Я бы сказал про неё и её руководство: "... эти люди, не от мира сего...".

С кем ОНА и ОНИ собираются бороться ???

Это всё равно что:"...ССАТЬ против ветра..."



Цитата:///"...В частности, в сертификации оборудования и его несоответствия отраженному в договоре...///



Значит: все камеры и програмные обеспечение "Сергека" не соответствуют и НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ нормам Законодательству Ремсублики Казахстан и притом с самого НАЧАЛА своей деятельности, так выходит???



Тогда все зафиксированные на НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫХ видеокамерах "СЕРГЕКА", якобы нарушения ПДД, в реальности не соответствуют стандартам РК и должны быть признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ и аннулированными, так выходит???:- и государство должно вернуть суммы уплаченных штрафов гражданам, правда для этого очевидно нужно РЕШЕНИЯ суда об отмене провонарушения и возврата суммы уплаченного штрафа - что бы придать этому законный ход и законное основание.



Или я что не так понял ???

P.S.- насколько я в курсе суммы штрафов исчисляются СОТНЯМИ миллиардов тенге - пойдёт ли государство на это ???