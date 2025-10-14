НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек» начали демонтировать в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52739
Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек» начали демонтировать в Костанае
Отправлено: 14.10.25 - 16:15
Сегодня, благодаря нашим читателям, было получено доказательство начала демонтажа 60 аппаратно-программных комплексов на дорогах: 10 «Сергек. Перекресток» и 50 «Сергек. Линейный участок».
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1808
Re: Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек»...
Отправлено: 14.10.25 - 16:15
#1
Если Сергек запустят-город вообще встанет в вечную пробку.. Те чудаки,которые тормозят за 10 секунд перед светофором,вообще будут умирать на дороге и тошнить 30км/ч чтобы наверняка.. Будет ужас с этим сергеком. Я думаю ГАИ это понимает и поэтому зарубили этих бизнесменов,потому что безнесменами на дороге,должны быть исключительно жол полисиясы :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8447
Re: Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек»...
Отправлено: 14.10.25 - 16:29
#2
Цитата:///...Решение суда не останавливает нас.....///

Я бы сказал про неё и её руководство: "... эти люди, не от мира сего...".
С кем ОНА и ОНИ собираются бороться ???
Это всё равно что:"...ССАТЬ против ветра..."

Цитата:///"...В частности, в сертификации оборудования и его несоответствия отраженному в договоре...///

Значит: все камеры и програмные обеспечение "Сергека" не соответствуют и НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ нормам Законодательству Ремсублики Казахстан и притом с самого НАЧАЛА своей деятельности, так выходит???

Тогда все зафиксированные на НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫХ видеокамерах "СЕРГЕКА", якобы нарушения ПДД, в реальности не соответствуют стандартам РК и должны быть признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ и аннулированными, так выходит???:- и государство должно вернуть суммы уплаченных штрафов гражданам, правда для этого очевидно нужно РЕШЕНИЯ суда об отмене провонарушения и возврата суммы уплаченного штрафа - что бы придать этому законный ход и законное основание.

Или я что не так понял ???
P.S.- насколько я в курсе суммы штрафов исчисляются СОТНЯМИ миллиардов тенге - пойдёт ли государство на это ???
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1165
Re: Если камеры не снимают – их снимают. Комплексы «Сергек»...
Отправлено: 14.10.25 - 22:59
#3
Из решений судов области следует, что действия ТОО незаконны, так как не соответствуют законодательству РК, следовательно договора были расторгнуты одной стороной в соответствие с нормами законодательства, но если штрафы с нарушителей были взысканы в течение 7-ми дней в казну гос-ва, никто из них не побежит оспаривать законность действия видеокамер "Сергек", поскольку они не оспаривали результаты фиксации нарушений видеокамерами, нет смысла!
