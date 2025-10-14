Отправлено: - 22:30

maxsaf:

У вас калькулятор накрылся

Цитата:да спасибо, кстати пересчитал в евро. Если калькулятор не подводит, то более 600 т. евро выходит. В европах такие суммы без залога не дают. Пусть машина, дом, участок чего либо или та же дорогая электроника - всё имущество банка, пока не расплатишься по счетам. Так что считаю, это проблема банков, если они не в состоянии вернуть себе своё имущество. И никак не государства - жуликам и ворам, долги списывать.