НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52739
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 21:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр финансов сообщил, что на сегодня 45 200 человек признаны банкротами. Сумма их долгов составила 180 миллиардов тенге. По его словам, среди признанных банкротами - более 13 тысяч казахстанцев не могли погасить обязательства на протяжении пяти лет.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4727
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 21:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера только тема была, о сложной ситуации в экономике и вот опять 25-ть!

//По словам Биржанова, среди признанных банкротами - более 13 тысяч казахстанцев не могли погасить обязательства на протяжении пяти лет.//

Банкротство по суди сложное и длительное мероприятие, с обязанностями не приобретать новых долговых обязательств. Эти 13 тыс., точно под требования банкротства подходят? Гложут сомнения.

//Ещё 2 500 случаев касаются социально уязвимых семей — их долги были списаны.//

А это ещё за какие привилегии, почему не банкротство?

Самые справедливые суды, самое справедливое правительство !!!- Ура - ура - ура!

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2025 - 22:53]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4727
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 22:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//на сегодня 45 200 человек признаны банкротами. Сумма их долгов составила 180 миллиардов тенге//
Это же почти 4 ляма на человека, объясните мне кто ни будь, как можно с 3.982.300,884955752 быть банкротом? Это паразиты, сажать таких нужно. 8-)
ПС- а не обязаны ли банки, давая такие суммы, брать имущество в залог?
На честном слове, такие суммы не выдают вроде. Вот пусть банки сами теперь и расхлёбываются.

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2025 - 23:17]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29037
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 22:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
объясните мне кто ни будь

У вас калькулятор накрылся :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4727
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 22:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас калькулятор накрылся

Да исправил. С таким количеством нулей много чего ещё накрыться может. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4727
Казахстанцам "простили" 180 миллиардов тенге
Отправлено: 14.10.25 - 22:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас калькулятор накрылся

да спасибо, кстати пересчитал в евро. Если калькулятор не подводит, то более 600 т. евро выходит. В европах такие суммы без залога не дают. Пусть машина, дом, участок чего либо или та же дорогая электроника - всё имущество банка, пока не расплатишься по счетам. Так что считаю, это проблема банков, если они не в состоянии вернуть себе своё имущество. И никак не государства - жуликам и ворам, долги списывать. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS