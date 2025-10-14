НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Их 70. Они смотрят на нас: «Искусство портрета» Вадима Быкова представили в костанайской галерее
 
 
Их 70. Они смотрят на нас: «Искусство портрета» Вадима Быкова представили в костанайской галерее
Отправлено: 14.10.25 - 19:36
Художник выставляется в 45-й раз. «Прямо ягодка», - шутит мэтр. Вадим БЫКОВ - участник международных, республиканских, областных и городских выставок, конкурсов и других творческих проектов. Нынешняя выставка, пожалуй, один из самых нетипичных его вернисажей по тому, каким образом были отобраны портреты.
Читать новость

Re: Их 70. Они смотрят на нас: «Искусство портрета» Вадима...
Отправлено: 14.10.25 - 19:36
#1
Цитата://на следующий день подошли двое///

Везде агенты спецслужб - какая мгновенная реакция.
