НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мария УТЕЛЬБАЕВА: Путь к корням – история о языке, роде и возвращении
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52739
Мария УТЕЛЬБАЕВА: Путь к корням – история о языке, роде и возвращении
Отправлено: 14.10.25 - 13:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долгое время национальность моей прабабушки оставалась для меня лишь строчкой в документах. Прошло 17 лет, и в 2022 году случайность привела меня на встречу клуба немецкой молодежи Zwiebel в Костанае. Пришла «просто посмотреть», но почувствовала, что нахожусь на своем месте.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46336
Re: Мария УТЕЛЬБАЕВА: Путь к корням – история о языке, роде и...
Отправлено: 14.10.25 - 13:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче не понял, в Аркаим сгоняла и очистилась, понятно, но куда и откуда приехала, с Германии?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8447
Re: Мария УТЕЛЬБАЕВА: Путь к корням – история о языке, роде и...
Отправлено: 14.10.25 - 14:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
с Германии?


Судя по фото - да, это же растрелянный в мае 1945 года советскими пушками, фашисткий рейхстаг в самом логове нацизма - в Берлине.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29037
Re: Мария УТЕЛЬБАЕВА: Путь к корням – история о языке, роде и...
Отправлено: 14.10.25 - 18:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
но куда и откуда приехала, с Германии?

Ага, приехала из Германии, один раз сходила в клуб Кустанайский, и неожиданно почувствовала себя немкой. :lol:

Цитата:
Прошло 17 лет, и в 2022 году случайность привела меня на встречу клуба немецкой молодежи Zwiebel в Костанае. Пришла «просто посмотреть», но почувствовала, что нахожусь на своем месте.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS