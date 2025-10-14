НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Во что преобразуют заброшенные здания в селах Костанайской области?
 
 
Во что преобразуют заброшенные здания в селах Костанайской области?
Отправлено: 14.10.25 - 16:37
Некоторые из них не используются 30 лет, среди заброшенных зданий есть бывшие магазины, административные помещения и спорткомплексы. Но теперь все они ремонтируются под одно конкретное назначение.
Re: Во что преобразуют заброшенные здания в селах Костанайской...
Отправлено: 14.10.25 - 16:37
Цитата:///Завершение ремонтных работ планируется на следующий год.///

Самое главное: - это не реставрация, и не ремонт, а последующее СОДЕРЖАНИЕ, то есть: - свет, тепло, канализация, вода, амортизация и штат работников с бюджетом заработанной платы.
