В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах
Отправлено: 13.10.25 - 21:20
Министерство внутренних дел предложило ряд запретов по реализации алкоголя в стране. Во время правительственного часа их озвучил глава ведомства Ержан Саденов. По его словам, алкоголь - один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране.
В одном из выпусков тележурналиста Евгения Колесова про Китай есть сюжет, как на рынке китайские крестьяне на разлив продают домашней выработки напиток сакэ (самогон) чем то напоминающии продажу рвзливного молока советского времени. Помню,в то время прямо из бочки на улице продавали кроме кваса и пиво и даже вино в граненных стаканах. Знакомый проводник поезда на Адлер частенько привозил в пятилитровках отличное вино, как же никто не спился Может не там ищите причину господа полисмены?
я не являюсь ярым любителем алкоголя. Употребляю в меру. Но эти идиотские, по другому не скажешь предложения говорят о том, что проблема очень серьезная имеется. Но запретами, как это у нас власти делают очень часто они не решатся. Смотреть надо на причины. Некоторые пьют потому что им это уже в кайф, но в основном от тревоги и безисходности. Иной раз именно из за этого самому хочется раздавить пузырек. Мир зол и жесток, жизнь с многочисленными проблемами. Как тут не спится.
Любой запрет у нас- это как минимум 5-6 обходных маневров с отстегиванием что нужно и кому нужно.. Вот в царское время- купец (имя, фамилия), если был замечен в подлоге, обмане выгонялся всей семьей из купеческой гильдии. Тогда слово -качество, было именным. У каждого качества были свои имя фамилия отчество. Может уже пора вводить? А то все на Бога, совесть и на карательные меры рассчитываем..
Ну и где полиция,почему не выявляете? Если вы сечас при действующих запетах не можете решить проблему,то где гарантия , что после нового запрета вы её решите? Магазин который наплевав на все законы и полицию торгует алкоголем сейчас после 21.00,также будет продавать его и дальше при любых законах и ограничениях. Так может быть всё таки надо наказывать тех кто нарушает?
Михаил: Любой запрет у нас- это как минимум 5-6 обходных маневров
Всё это уже проходили,только если раньше в каждом районе и подъезде были свои "тёти клавы" и "бабы маши" у которых в любое время суток можно было приобрести спиртное, сейчас к этому всему добавяться ещё и онлайн продажи и вместо того что бы заниматься своим делом эти горе полицеские целыми днями и ночами будут носиться за распространителями алкоголя. А сколько денег в виде неуплаченных налогов и акцизов пройдёт мимо казны...
Сколько не бери, все равно бежать за догонкой. А если я сегодня не хочу Казахстанский, а предпочту Бушмилс? Его - то ящиком брать негоже ))) Но никто не умрет с засухи. Всегда есть варианты. Опыт Америки, СССР... В Якутии алкомаркеты работают с 14 до 19. Остальным страждущим - к таксистам или в наливайки. Не знаю, как это повлияло на образ жизни якутов, но вахтовикам какой-то тормоз.
Ну у нас в подъезде гонят самогон уже на продажу, сами брали и Первак в 60 градусов и вторые и на настойку. Тем более самогонные аппараты продаются сейчас в каждом бутике наверно. Так что при полном запрете только увеличатся эти точки, не один человек в подъезде будет делать самогон, а на каждом этаже и недорого, 1200 за пол литра
Министр или сам до всего этого додумался или же действует в угоду НЕКИМ финансово-промышленным группировкам: - - запретить продажу через интернет- ну тут он ссыт против ветра: - сейчас ВСЁ и ВСЯ переходит в интернет, в онлайн, даже его главный работодатель-Президент Токаев - об этом неоднократно говорил что это ПРОЗРАЧНО и без КОРРУПЦИИ и топит за скорейшее внедрение ИИ в повседневную жизнь казахстанцев. - по поводу продажи только в спецмагазинах - а как же быть с конкуренции и как к этому отнесутся КРУПНЫЕ торговые игроки, и во вторых - как быть со специализированными АЛКОМАРКЕТАМИ в деревнях и сёлах с небольшим количеством населения ??? - по поводу УЖЕСТОЧЕНИЯ- а, что такого НЕЖЕСТКОГО в действующих правилах получения лицензии на право торговли алкогольной продукции ??? - ВСЁ там чётко и достаточно ЖЁСТКО ( спросите у Добринцова) - там уже НЕКУДА ужесточат. И по поводу ОГРАНИЧЕНИЯ заниматься этим видом деятельности: - прямое нарушение нормы Конституции РК о правах граждан на свободу деятельности в рамках Закона.
И самое ОСНОВНОЕ: - главный посыл который читается между строк высказывании министра МВД - НЕСПОСОБНОСТЬ сотрудников МВД пресекать все эти НЕЗАКОННЫЕ действия в рамках существующего Законодательства, казалось бы:- там чётко даны им ВСЕ права, но они или не хотят или не могут или же СОЗНАТЕЛЬНО не делают этого с целью получения НЕЗАКОННОГО дохода в свой карман. То есть: - министр хочет переложить свои обязанности по искоренению незаконной торговли алкоголя со своих плеч на плечи законодателей. Я думаю НИКТО ему не даст исполнить все эти его задумки по одной простой причине: - государство не захочет терять источник пополнения казны как в виде алкогольных акцизов так и по линии штрафов за алкоголь.
Так что: министры приходят и уходят, а мы как- ПИЛИ, ПЪЁМ и будем ПИТЬ.
