Re: «Видео удалить не могу, но...» - Версию прокуратуры на...

Отправлено: - 15:53

Еще с советских времен на фабрике был инсенератор- камера для сжигания биоотходов. В зимнее время, при низких температурах, когда инсенератор нагружен полностью и нет возможности сжигать отходы напрямую, день в день- их складировали всегда на земле , на территории пометохранилища, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перерабатывались. Здесь по ходу было все так же, но блогер решил себе медальку на грудь нацепить поборника природы или заработать мафынку. Жадность фраера сгубила, реально...