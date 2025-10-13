НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Видео удалить не могу, но...» - Версию прокуратуры на процессе над блогером Миршатом Сарсенбаевым озвучили в суде Костаная
 
 
«Видео удалить не могу, но...» - Версию прокуратуры на процессе над блогером Миршатом Сарсенбаевым озвучили в суде Костаная
Отправлено: 13.10.25 - 15:53
Из нее следует: юрист птицефабрики ТОО Poultry Agro, которую Сарсенбаев уличил в санитарных нарушениях, просил удалить видео из интернета, на что тот не согласился. И взамен на прекращение компрометирующих публикаций потребовал машину, либо 20 млн тенге.
Re: «Видео удалить не могу, но...» - Версию прокуратуры на...
Отправлено: 13.10.25 - 15:53
Отправлено: 13.10.25 - 15:53
#1
Еще с советских времен на фабрике был инсенератор- камера для сжигания биоотходов. В зимнее время, при низких температурах, когда инсенератор нагружен полностью и нет возможности сжигать отходы напрямую, день в день- их складировали всегда на земле , на территории пометохранилища, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перерабатывались. Здесь по ходу было все так же, но блогер решил себе медальку на грудь нацепить поборника природы или заработать мафынку. Жадность фраера сгубила, реально...
Re: «Видео удалить не могу, но...» - Версию прокуратуры на...
Отправлено: 14.10.25 - 11:39
Отправлено: 14.10.25 - 11:39
#2
ушлый шал
