Re: В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в...

Давайте рассуждать: -



Министр или сам до всего этого додумался или же действует в угоду НЕКИМ финансово-промышленным группировкам: -

- запретить продажу через интернет- ну тут он ссыт против ветра: - сейчас ВСЁ и ВСЯ переходит в интернет, в онлайн, даже его главный работодатель-Президент Токаев - об этом неоднократно говорил что это ПРОЗРАЧНО и без КОРРУПЦИИ и топит за скорейшее внедрение ИИ в повседневную жизнь казахстанцев.

- по поводу продажи только в спецмагазинах - а как же быть с конкуренции и как к этому отнесутся КРУПНЫЕ торговые игроки, и во вторых - как быть со специализированными АЛКОМАРКЕТАМИ в деревнях и сёлах с небольшим количеством населения ???

- по поводу УЖЕСТОЧЕНИЯ- а, что такого НЕЖЕСТКОГО в действующих правилах получения лицензии на право торговли алкогольной продукции ??? - ВСЁ там чётко и достаточно ЖЁСТКО ( спросите у Добринцова) - там уже НЕКУДА ужесточат. И по поводу ОГРАНИЧЕНИЯ заниматься этим видом деятельности: - прямое нарушение нормы Конституции РК о правах граждан на свободу деятельности в рамках Закона.



И самое ОСНОВНОЕ: - главный посыл который читается между строк высказывании министра МВД - НЕСПОСОБНОСТЬ сотрудников МВД пресекать все эти НЕЗАКОННЫЕ действия в рамках существующего Законодательства, казалось бы:- там чётко даны им ВСЕ права, но они или не хотят или не могут или же СОЗНАТЕЛЬНО не делают этого с целью получения НЕЗАКОННОГО дохода в свой карман.

То есть: - министр хочет переложить свои обязанности по искоренению незаконной торговли алкоголя со своих плеч на плечи законодателей.

Я думаю НИКТО ему не даст исполнить все эти его задумки по одной простой причине: - государство не захочет терять источник пополнения казны как в виде алкогольных акцизов так и по линии штрафов за алкоголь.



Так что: министры приходят и уходят, а мы как- ПИЛИ, ПЪЁМ и будем ПИТЬ.