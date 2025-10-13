Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот вопрос искали в акимате Костаная
Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот вопрос искали в акимате Костаная
Отправлено: 13.10.25 - 17:52
Отправлено: 13.10.25 - 17:52
Случаев захламления квартир официально зафиксировано немного: санврачи говорят о трех известных фактах, городская полиция - о семи. Впрочем, жалуются не только на них, но и на владельцев частных домов, которые решили разводить свиней, коров и коней.
Отправлено: 13.10.25 - 17:52
О, у меня тоже синдром Плюшкина)
Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные
но что делать с «синдромом Плюшкина», он не знает
О, у меня тоже синдром Плюшкина)
Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные
Отправлено: 13.10.25 - 18:41
Ониомания (от др.-греч. ὤνιος — «для продажи» + μανία — «безумие») — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse» Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за потери партнёра.[1] Встречаются и другие причины:
О, у меня тоже синдром Плюшкина) Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные
О, у меня тоже синдром Плюшкина) Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные
Ониомания (от др.-греч. ὤνιος — «для продажи» + μανία — «безумие») — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse» Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за потери партнёра.[1] Встречаются и другие причины:
Отправлено: 13.10.25 - 18:47
Как бороться с неприятным запахом от соседей....
....знакомый живёт на Уральской так у него соседка со второго этажа выливала мочу с балкона хотя имеется унитаз так там к подьезду невозможно было подойти говорил он не знаю как сейчас..
....знакомый живёт на Уральской так у него соседка со второго этажа выливала мочу с балкона хотя имеется унитаз так там к подьезду невозможно было подойти говорил он не знаю как сейчас..
Отправлено: 13.10.25 - 21:31
Соседка моя Соколова Наталья в одно время держала несколько коров, свиней десяток, так соседи подавали на нее в суд,закон защищал ее как мог, в итоге жалобщики за бесценок продали дома и сьехали от нее. Сколотив целое состояние ввиде два коттеджа,квартиры трехкомнатной, Наталья после смерти мужа наконец поняла что есть пределы своему стяжательству теперь скрипя сердцем все отдает за бесценок
Отправлено: 13.10.25 - 22:10
ой бой. а как быть с наримановка? с гаи? там же село в центре города. отъедь Марат на своей коляске по дощанова на кривой. там такое село. ты о чем? Марат? за пушкина все алтынсарино от сьянова до железнодорожной село. сиди. и нюхай. вернее вдыхай то что есть от истинной земли народной. кустанаю еще очень далеко до лас-вегасов.
Отправлено: 14.10.25 - 10:04
Есть такое чувство???
Держать скот: - это АДСКИЙ труд: не просто так с вилами ходить, и денежки считать, это - корма, уход, болезни скота, ветеринария, навоз и много чего.
чувства одиночества
чувства одиночества
Есть такое чувство???
своему стяжательству
своему стяжательству
Держать скот: - это АДСКИЙ труд: не просто так с вилами ходить, и денежки считать, это - корма, уход, болезни скота, ветеринария, навоз и много чего.
Отправлено: 14.10.25 - 10:36
Отправлено: 14.10.25 - 10:36
Например в детстве как было. Родители говорят, так завтра едем на базар надо куртку купить а то старая уже маленькая.
А сейчас я как делаю. Специально ехать не всегда есть время. Поэтому если попадаю где нибудь в тц. То я сразу всё пачками покупаю. Трусы могу сразу 10 штук взять. Носков с Китая последний раз 50 пар привёз.
Моющих средств дома для стирки наверно на 2 года хватит.
Живу по принциппу. А пригодится не пропадёт) пускай будет лучше с запасом чем не будет совсем)
ACROS: Есть такое чувство???Незнаю. Ну раз психологи пишут, то наверно)
Например в детстве как было. Родители говорят, так завтра едем на базар надо куртку купить а то старая уже маленькая.
А сейчас я как делаю. Специально ехать не всегда есть время. Поэтому если попадаю где нибудь в тц. То я сразу всё пачками покупаю. Трусы могу сразу 10 штук взять. Носков с Китая последний раз 50 пар привёз.
Моющих средств дома для стирки наверно на 2 года хватит.
Живу по принциппу. А пригодится не пропадёт) пускай будет лучше с запасом чем не будет совсем)
