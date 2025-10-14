Re: Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат

С ремонтами, строительством и проектированием замечания дельные, тут без вопросов. Но завёрнуты в абсолютно популистскую оболочку - "гибнут из-за плохих дорог" (опять водим за ручку и утираем носики. всё как мы любим)

Нет, гибнут от собственной глупости и дороги (равно как и вообще их наличие) тут имеют отношение постольку, поскольку они просто участвуют в процессе.

Если обратиться к пдд рк, то в нём есть такой текст (на дословность не претендую) - "водитель выбирает (ну или должен выбирать) скорость движения в соответствии с текущей дорожной обстановкой", а также "водитель должен управлять транспортным средством так, чтобы это было безопасно в текущих условиях". Плохая дорога это "плохая" дорожная обстановка в том числе, и скорость следует выбирать соответственно. Или по-простому "выньте шило из задницы".

То есть требовать хороших качественных дорог, долгоживущих дорог это правильно. Но обвинять неровности и разметку в дтп это то же самое что обвинять дверной косяк в том что ты ударился о него пальцем ноги. Лично я уже лет в 9-10 перестал так делать, поняв что если я ударился то это я д(неумный)б, а дверной косяк...ну он просто есть и факт его наличия нужно просто учитывать.