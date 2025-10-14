НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
 
 
Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
Отправлено: 14.10.25 - 09:28
Низкое качество дорожного покрытия является одной из ключевых причин смертельных аварий в Казахстане. Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев раскритиковал существующую систему ремонта, указав на порочную практику ямочного латания дорог.
Re: Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
Отправлено: 14.10.25 - 09:28
Хоть от одного депутата прозвучала здравая мысль... А то все- штрафы, контроль, штрафы...
Re: Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
Отправлено: 14.10.25 - 10:19
С ремонтами, строительством и проектированием замечания дельные, тут без вопросов. Но завёрнуты в абсолютно популистскую оболочку - "гибнут из-за плохих дорог" (опять водим за ручку и утираем носики. всё как мы любим)
Нет, гибнут от собственной глупости и дороги (равно как и вообще их наличие) тут имеют отношение постольку, поскольку они просто участвуют в процессе.
Если обратиться к пдд рк, то в нём есть такой текст (на дословность не претендую) - "водитель выбирает (ну или должен выбирать) скорость движения в соответствии с текущей дорожной обстановкой", а также "водитель должен управлять транспортным средством так, чтобы это было безопасно в текущих условиях". Плохая дорога это "плохая" дорожная обстановка в том числе, и скорость следует выбирать соответственно. Или по-простому "выньте шило из задницы".
То есть требовать хороших качественных дорог, долгоживущих дорог это правильно. Но обвинять неровности и разметку в дтп это то же самое что обвинять дверной косяк в том что ты ударился о него пальцем ноги. Лично я уже лет в 9-10 перестал так делать, поняв что если я ударился то это я д(неумный)б, а дверной косяк...ну он просто есть и факт его наличия нужно просто учитывать.
Re: Казахстанцы гибнут из-за плохих дорог – депутат
Отправлено: 14.10.25 - 14:34
Цитата:///Низкое качество дорожного покрытия является одной из ключевых причин смертельных аварий в Казахстане.//

СПОРНОЕ заявление, такое же как в соседней ветке министра об УЖЕСТОЧЕНИИ продажи алкоголя, даже не спорное - а, ПРОЛОББИРОВАННОЕ строителями и дорожниками.

Одно из ключевых причин смертельных аварии, по моим наблюдениям - низкое знание водителями ПДД и ОТСУТСТВИЕ умелых навыков вождения- вот и все причины.
