НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52731
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 15:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение Национального банка Казахстана повысить базовую ставку сразу на 1,5 п. п. стало неожиданным даже для опытных аналитиков. Такой шаг сигнализирует о серьёзных проблемах в экономике и растущем давлении инфляции. Аналитик объяснил, какие жёсткие решения могут последовать и что ждёт экономику в ближайшие месяцы.
Читать новость

Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1342
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:12
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
утверждение запромьте нейронке

Сленг не понятен, впрочем как и способы ))) Был бы помоложе (( Запромте и скиньте сюда результат, пжл.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
420
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:15
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Был бы помоложе


Навряд ли Вы сильно старше))
Сделаю

[Исправлено: simkst, 13.10.2025 - 22:16]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29035
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:18
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Запромте и скиньте сюда результат, пжл.

Я задавал похожие вопросы об экономических проблемах пару раз, и получал один и тот же ответ: сильный скачок цен спровоцировал ковид, и конфликт на Украине. Я так понимаю, что пока там конфликт идёт, пока деньги сжигают каждая из сторон в бессмысленной аннигиляции, пока идёт увеличение оборонных бюджетов - улучшений не будет.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4723
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:19
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Законы экономики для постсоветов не писаны.

Тут спорит не о чем. Я всё равно придерживаюсь мнения, что именно "хотелки" и как симкст упомянул, именно расходы на гос. органы - армия, полиция, сюда же медицина, образование, дороги и много чего ещё. Страна то не маленькая. А вот плотность населения низкая. Да и какие налоги можно собрать с 300-500 евро в месяц? В европах это не облагаемые налогом суммы. Хотя с другой стороны, страна не так большая, как Россия, нет военных расходов. В отличие от России. И тем не менее погрязает...
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4723
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:39
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Администрация Токаева пыталась внедрить похожие решения, и, казалось, начала двигаться в верном направлении, но от непотизма, патернализма, коррупции и компрадорства, которые глава государства критиковал на сессии Ассамблеи народа в 2022 году, это страну так и не защитило. Другой яркий пример – количество министерств в стране. В США – 15 министерств. Администрация президента США насчитывает всего лишь 500 чиновников. Аналогичная ситуация и в Японии. В Швейцарии Кабмин состоит из семи министерств. Все три страны входят в топ-20 лучших государств по качеству и уровню жизни. А в Казахстане, напомним, 21 министерств и почти 100 тысяч госслужащих.//

Цитата из статьи - Казахстанцы продолжают кормить неэффективных госслужащих 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7787
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
Отправлено: 13.10.25 - 21:43
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мишаня:
Законы экономики для постсоветов не писаны.
Совершено с вами согласен, оппозиция всячески критикует поступки президента Токаева,ради чтобы похлопал по плечу и называться хорошим парнем в угоду Трампу, не стоило бы за бешенные деньги покупать американские паровозы в десять раз дороже российских. Тут уже спорить не о чем
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17022
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
Отправлено: 13.10.25 - 21:43
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охладить экономику, разогреть, подогреть, отогреть) Не чего нового. Появились только новые буквы и всё.

Все эксперты академики наук, а все равно не че не получается у них.

Короче мы с этой инфляцией будем жить до самого конца, смерти.

Поэтому можно расходится по домам.)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4723
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:49
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Все эксперты академики наук,

Ну да было тут про двух, один календарь изобрёл, другой- счас не вспомню, что? Но таки то да, если такие, то можно не удивляться! :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1892
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 21:55
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
продолжают кормить неэффективных госслужащих

В данном случае вынужден согласиться что это усугубляющий проблему фактор, но не первоисточник её. В основе - не(чего), раздавать людям внешне "халявные" деньги. Люди в массе не имеют перспективного мышления, и подумать дальше сиюминутных "хотелок" не в состоянии.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1342
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 22:53
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Короче мы с этой инфляцией будем жить до самого конца, смерти.

Это естественный процесс. С ней мы рождаемся. И уходим тоже с ней...
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1342
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 22:54
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Люди в массе не имеют перспективного мышления, и подумать дальше сиюминутных "хотелок" не в состоянии.

Все верно. Так воспитала советская и постсоветская власти (последняя - особенно, впечатали на генном уровне). Поэтому брать (...) здесь и сейчас.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS