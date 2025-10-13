Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
Отправлено: 13.10.25 - 15:40
Решение Национального банка Казахстана повысить базовую ставку сразу на 1,5 п. п. стало неожиданным даже для опытных аналитиков. Такой шаг сигнализирует о серьёзных проблемах в экономике и растущем давлении инфляции. Аналитик объяснил, какие жёсткие решения могут последовать и что ждёт экономику в ближайшие месяцы. Читать новость
Я задавал похожие вопросы об экономических проблемах пару раз, и получал один и тот же ответ: сильный скачок цен спровоцировал ковид, и конфликт на Украине. Я так понимаю, что пока там конфликт идёт, пока деньги сжигают каждая из сторон в бессмысленной аннигиляции, пока идёт увеличение оборонных бюджетов - улучшений не будет.
Мишаня: Законы экономики для постсоветов не писаны.
Тут спорит не о чем. Я всё равно придерживаюсь мнения, что именно "хотелки" и как симкст упомянул, именно расходы на гос. органы - армия, полиция, сюда же медицина, образование, дороги и много чего ещё. Страна то не маленькая. А вот плотность населения низкая. Да и какие налоги можно собрать с 300-500 евро в месяц? В европах это не облагаемые налогом суммы. Хотя с другой стороны, страна не так большая, как Россия, нет военных расходов. В отличие от России. И тем не менее погрязает...
//Администрация Токаева пыталась внедрить похожие решения, и, казалось, начала двигаться в верном направлении, но от непотизма, патернализма, коррупции и компрадорства, которые глава государства критиковал на сессии Ассамблеи народа в 2022 году, это страну так и не защитило. Другой яркий пример – количество министерств в стране. В США – 15 министерств. Администрация президента США насчитывает всего лишь 500 чиновников. Аналогичная ситуация и в Японии. В Швейцарии Кабмин состоит из семи министерств. Все три страны входят в топ-20 лучших государств по качеству и уровню жизни. А в Казахстане, напомним, 21 министерств и почти 100 тысяч госслужащих.//
Мишаня: Законы экономики для постсоветов не писаны. Совершено с вами согласен, оппозиция всячески критикует поступки президента Токаева,ради чтобы похлопал по плечу и называться хорошим парнем в угоду Трампу, не стоило бы за бешенные деньги покупать американские паровозы в десять раз дороже российских. Тут уже спорить не о чем
Эл-починно: продолжают кормить неэффективных госслужащих
В данном случае вынужден согласиться что это усугубляющий проблему фактор, но не первоисточник её. В основе - не(чего), раздавать людям внешне "халявные" деньги. Люди в массе не имеют перспективного мышления, и подумать дальше сиюминутных "хотелок" не в состоянии.
