НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52731
В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах
Отправлено: 13.10.25 - 21:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предложило ряд запретов по реализации алкоголя в стране. Во время правительственного часа их озвучил глава ведомства Ержан Саденов. По его словам, алкоголь - один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране.

Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7787
Re: В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в...
Отправлено: 13.10.25 - 21:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В одном из выпусков тележурналиста Евгения Колесова про Китай есть сюжет, как на рынке китайские крестьяне на разлив продают домашней выработки напиток сакэ (самогон) чем то напоминающии продажу рвзливного молока советского времени. Помню,в то время прямо из бочки на улице продавали кроме кваса и пиво и даже вино в граненных стаканах. Знакомый проводник поезда на Адлер частенько привозил в пятилитровках отличное вино, как же никто не спился
Может не там ищите причину господа полисмены?
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS