Отправлено: - 18:41

Vit:

О, у меня тоже синдром Плюшкина) Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные

Цитата:Ониомания (от др.-греч. ὤνιος — «для продажи» + μανία — «безумие») — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse» Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за потери партнёра.[1] Встречаются и другие причины: