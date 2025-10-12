Отправлено: - 19:17

vofkakst:

Факт остается фактом - статья перепрофилировалась.

Цитата:Совершенно верно. А кто и где свечку держал или лично участвовал, это уже задача антикорра или КНБ, разбираться был ли прецендент, а не пользователей. А пользователи вполне вправе усомнится в безупречности и справедливости суда и следствия. Лично меня, тоже гложут смутные сомнения, что не чисто тут где то. Особенно когда некоторые так яростно ещё и защищают рецидивиста.