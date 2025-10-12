НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
 
 
N
NG.kz
20.12.07
52730
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 09:13
Увидел в ленте, что вынесли приговор пациенту, который ударил врача в Костанае. Я не врач, не судья и не следователь. Но как человек, как гражданин, я не могу не задаться вопросом - это справедливость?
v
vofkakst
22.06.15
1851
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 13.10.25 - 18:41
Факт остается фактом - статья перепрофилировалась. Кто-то посодействовал. Переквалифицировать просто так не могли. По мне - апелляции быть, довести до генпрокуратуры. Иначе законотворчество опять высмеивает себя и дискредитирует власть - одной рукой ужесточаем ответственность за нападение на медработников, другой рукой - расписываемся практически в невиновности нападающего. Прецедент есть, резонанс есть, справедливости вот только нет.
Эл-починно
Эл-починно
10.06.22
4718
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 13.10.25 - 19:17
vofkakst:
Факт остается фактом - статья перепрофилировалась.

Совершенно верно. А кто и где свечку держал или лично участвовал, это уже задача антикорра или КНБ, разбираться был ли прецендент, а не пользователей. А пользователи вполне вправе усомнится в безупречности и справедливости суда и следствия. Лично меня, тоже гложут смутные сомнения, что не чисто тут где то. Особенно когда некоторые так яростно ещё и защищают рецидивиста. 8-)
