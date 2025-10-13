НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот вопрос искали в акимате Костаная
 
 
N
NG.kz
Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот вопрос искали в акимате Костаная
Отправлено: 13.10.25 - 17:52
Случаев захламления квартир официально зафиксировано немного: санврачи говорят о трех известных фактах, городская полиция - о семи. Впрочем, жалуются не только на них, но и на владельцев частных домов, которые решили разводить свиней, коров и коней.
Читать новость

Vit
§ Vit
Re: Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот...
Отправлено: 13.10.25 - 17:52
но что делать с «синдромом Плюшкина», он не знает


О, у меня тоже синдром Плюшкина)
Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные 8-)
р
§ родом из Шанхая2022
Re: Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот...
Отправлено: 13.10.25 - 18:41
Vit:
О, у меня тоже синдром Плюшкина) Я если попал в ТЦ, то всё хана. Выйду с полным пакетом шмоток. Джинсы, куртки на любой цвет лежат дома. Не которые могут год лежать не разу не одёваные

Ониомания (от др.-греч. ὤνιος — «для продажи» + μανία — «безумие») — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse» Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за потери партнёра.[1] Встречаются и другие причины:
р
§ родом из Шанхая2022
Re: Как бороться с неприятным запахом от соседей? Ответ на этот...
Отправлено: 13.10.25 - 18:47
Как бороться с неприятным запахом от соседей....

....знакомый живёт на Уральской так у него соседка со второго этажа выливала мочу с балкона хотя имеется унитаз так там к подьезду невозможно было подойти говорил он не знаю как сейчас..
