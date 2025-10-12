Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
N
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52730
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 09:13
Увидел в ленте, что вынесли приговор пациенту, который ударил врача в Костанае. Я не врач, не судья и не следователь. Но как человек, как гражданин, я не могу не задаться вопросом - это справедливость?
Д
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1502
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 09:13
Абсолютно согласен!
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7784
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 09:28
Кто принимал это решение суда, желаю получить такие же увечия как у врача,когда прилетит подобный бумеранг будем рахмышлять про малолетних детей этого боксера,про погашеные судимости и еще какую-то ересть из постановления
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
276
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:06
Лично я считаю ,что сейчас нет морали, и всёго что с ней связано, есть только одно БАБЛО! И у кого его много, тот либо везде и всегда прав, либо свершив правонарушение выйдет сухим из воды! Вот Вам господин Абилов такая правда! Называться людьми нам ой как далеко....
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:12
Цитата:///Я считаю, это не просто несоответствие наказания преступлению, это несоответствие всей системе базовых ценностей///
Про эту писанину БУТИ, товарищь Шикльгрубер сказал бы: "...химера...", я сказал бы "...ханжество..." и "...позёрство...": - в стране где НЕ ХВАТАЕТ не только врачей, но и механизаторов, сварщиков, водителей, скотников, доярок и эти люди также как и врачи, тоже СТАНОВЯТЬСЯ жертвами насилия, а виновные отделываются сиволическими сроками.
Что то я не читал слова сочуствия Бути про этих людей, но видел видео как этот Бутя, якшался с Нигматулиными, Назарбаевыми, Масимовыми и прочими людьми из так называемоего "старого" Казахстана и наравне с этими людьми в своё время создавал эти самые СООТВЕТСТВИЯ так называемым эфемерным базовым ценностям.
Как кто ?? - СУДЬЯ в рамках УГОЛОВНОГО дела.
Бутя срашивает: //...я не могу не задаться вопросом - это справедливость?....///
Он позирует или как говорит молодёжь: - ХАЙПУЕТ.
Он прекрасно знает, что: - дальнейшее это гражданский иск этого доктора к подсудимому о возмещении как морального так и материального ущерба в том числе и здоровья.
Судебная тяжба - это длинно, долго, затратно и нудно.
Про эту писанину БУТИ, товарищь Шикльгрубер сказал бы: "...химера...", я сказал бы "...ханжество..." и "...позёрство...": - в стране где НЕ ХВАТАЕТ не только врачей, но и механизаторов, сварщиков, водителей, скотников, доярок и эти люди также как и врачи, тоже СТАНОВЯТЬСЯ жертвами насилия, а виновные отделываются сиволическими сроками.
Что то я не читал слова сочуствия Бути про этих людей, но видел видео как этот Бутя, якшался с Нигматулиными, Назарбаевыми, Масимовыми и прочими людьми из так называемоего "старого" Казахстана и наравне с этими людьми в своё время создавал эти самые СООТВЕТСТВИЯ так называемым эфемерным базовым ценностям.
сайлау курманов:
Кто принимал это решение суда,
Кто принимал это решение суда,
Как кто ?? - СУДЬЯ в рамках УГОЛОВНОГО дела.
Бутя срашивает: //...я не могу не задаться вопросом - это справедливость?....///
Он позирует или как говорит молодёжь: - ХАЙПУЕТ.
Он прекрасно знает, что: - дальнейшее это гражданский иск этого доктора к подсудимому о возмещении как морального так и материального ущерба в том числе и здоровья.
Судебная тяжба - это длинно, долго, затратно и нудно.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1484
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:22
О какой морали и ценностях можно говорить когда сами полицейские потерпевших "терпилами" называют и при поимке преступников предлагают им поучаствовать в схемах по стрясыванию денег с обвиняемых? А бывает и давят на потерпевших "слышь, мы вообще-то поработали, нашли их, надо бы компенсировать нам". Вся система прогнила.
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:23
Мне интересно, почему суд всегда считает смягчающим обстоятельством наличие детей? По логике это должно быть отягчающим моментом в расследовании дел, связанных с насильственными преступлениями !Такого преступника нужно удалять от воспитания детей как можно дольше и дальше, пока они не войдут в осознанный возраст, чтобы папочкино воздействие не разрушало их психику.И второе - если злодея не останавливает от совершения преступления наличие у него детей, то суду тем более не надо принимать это во внимание.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4718
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:35
Причинение тяжкого вреда здоровью в Казахстане является уголовным преступлением, регулируемым статьей 106 Уголовного кодекса РК. Наказание варьируется от 3 до 8 лет лишения свободы.
Ну тут для оступившегося человека, понятно. А вот в данном случае - рецидивист, согласен,
Филипповна:
почему суд всегда считает смягчающим обстоятельством наличие детей? По логике это должно быть отягчающим моментом в расследовании дел
почему суд всегда считает смягчающим обстоятельством наличие детей? По логике это должно быть отягчающим моментом в расследовании дел
Ну тут для оступившегося человека, понятно. А вот в данном случае - рецидивист, согласен,
Филипповна:
Такого преступника нужно удалять от воспитания детей как можно дольше и дальше
Такого преступника нужно удалять от воспитания детей как можно дольше и дальше
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
850
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 10:38
Филипповна, с вами на все 100 согласен. Но все пошло не так еще в ходе следствия. Почему поменяли статью следователи? А потом в суде ополовинили ее наказание? Ясно одно все это было сделано не бескорыстно, не по букве Закона, а преследуя интерес. Скорее всего материальный. Так коррупцию не победить.
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 13:55
Скорее всего так и есть.А жаль...
рихард:
Ясно одно все это было сделано не бескорыстно,
Ясно одно все это было сделано не бескорыстно,
Скорее всего так и есть.А жаль...
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 14:25
Вы ВСЕРЬЁЗ думаете что слесарь-сантехник ударивший доктора, настолько БОГАТ и ВЛИЯТЕЛЕН что может повлиять на ход следствия и на решение судьи, расследовавшие такое ГРОМКОЕ и РЕЗОНАНСНОЕ дело????
Филипповна:
Скорее всего так и есть.А
Скорее всего так и есть.А
рихард:
все это было сделано не бескорыстно, не по букве Закона, а преследуя интерес.
все это было сделано не бескорыстно, не по букве Закона, а преследуя интерес.
Вы ВСЕРЬЁЗ думаете что слесарь-сантехник ударивший доктора, настолько БОГАТ и ВЛИЯТЕЛЕН что может повлиять на ход следствия и на решение судьи, расследовавшие такое ГРОМКОЕ и РЕЗОНАНСНОЕ дело????
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 19:18
Да ты ж мой золотой!!!Вы забыли в какой стране мы живём? В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.Скорее всего вот тут-то и "собака порылась"
ACROS:
настолько БОГАТ и ВЛИЯТЕЛЕН
настолько БОГАТ и ВЛИЯТЕЛЕН
Да ты ж мой золотой!!!Вы забыли в какой стране мы живём? В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.Скорее всего вот тут-то и "собака порылась"
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 19:34
С каких это пор мы с ВАМИ на ТЫ ??
Мы что СПАЛИ вместе????
Вы можете ДОКАЗАТЬ что было ИМЕННО так, как вы пишите??
В противном случае, вы: - БАЛАБОЛ и СПЛЕТНИК.
В КОРРУМПИРОВАННОМ Казахстане, но это не меняет дела: - КТО родственники этого слесаря и какие у него ЛИЧНЫЕ связи- можете это ДОКАЗАТЬ ???
Филипповна:
Да ты ж мой золотой
Да ты ж мой золотой
С каких это пор мы с ВАМИ на ТЫ ??
Мы что СПАЛИ вместе????
Филипповна:
В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.
В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.
Вы можете ДОКАЗАТЬ что было ИМЕННО так, как вы пишите??
В противном случае, вы: - БАЛАБОЛ и СПЛЕТНИК.
Филипповна:
Вы забыли в какой стране мы живём?
Вы забыли в какой стране мы живём?
В КОРРУМПИРОВАННОМ Казахстане, но это не меняет дела: - КТО родственники этого слесаря и какие у него ЛИЧНЫЕ связи- можете это ДОКАЗАТЬ ???
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2152
Re: Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 12.10.25 - 22:32
.....не надо наговаривать на Филипповну я поддержу да и многие её поддержат это факт не бесспорный что есть то есть у моего брата было Д.Т.П.где он безусловно не виновен,но в связи с тем у виновного более весомая крыша пришлось дать заднюю......а если вы здраво рассуждаете давайте порассуждаем,доктор он оперирующий врач,сколько ему нужно будет восстановиться после черепно мозговой травмы,чтобы он смог встать за операционный стол,да и встанет он после такой травмы,если он не встанет то всё карьера опер.врача прощай,у нас и так в стране дефицит мед.персонала сколько лет нужно вырастить врача тем более операционного?Так если врачей дубастить кто нас будет лечить и оперировать вот вопрос?
Филипповна:
Да ты ж мой золотой!!!Вы забыли в какой стране мы живём? В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.Скорее всего вот тут-то и "собака порылась"[/quoACROS:
Вы можете ДОКАЗАТЬ что было ИМЕННО так, как вы пишите?? В противном случае, вы: - БАЛАБОЛ и СПЛЕТНИК.
Да ты ж мой золотой!!!Вы забыли в какой стране мы живём? В стране,где родственные или личные связи ценятся намного дороже, чем деньги.Скорее всего вот тут-то и "собака порылась"[/quoACROS:
Вы можете ДОКАЗАТЬ что было ИМЕННО так, как вы пишите?? В противном случае, вы: - БАЛАБОЛ и СПЛЕТНИК.
.....не надо наговаривать на Филипповну я поддержу да и многие её поддержат это факт не бесспорный что есть то есть у моего брата было Д.Т.П.где он безусловно не виновен,но в связи с тем у виновного более весомая крыша пришлось дать заднюю......а если вы здраво рассуждаете давайте порассуждаем,доктор он оперирующий врач,сколько ему нужно будет восстановиться после черепно мозговой травмы,чтобы он смог встать за операционный стол,да и встанет он после такой травмы,если он не встанет то всё карьера опер.врача прощай,у нас и так в стране дефицит мед.персонала сколько лет нужно вырастить врача тем более операционного?Так если врачей дубастить кто нас будет лечить и оперировать вот вопрос?
Булат АБИЛОВ: Наказание как формальность
Отправлено: 13.10.25 - 17:50
А, никто и не наговоривает: - КТО то держал свечку над этим слесарем или следователем расследовавшим это дело или же над судьёй выносившим проговор что бы ОБВИНЯТЬ их ?
родом из Шанхая2022:
наговаривать на Филипповну
наговаривать на Филипповну
А, никто и не наговоривает: - КТО то держал свечку над этим слесарем или следователем расследовавшим это дело или же над судьёй выносившим проговор что бы ОБВИНЯТЬ их ?
