Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
 
 
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
13.10.25 - 15:40
Решение Национального банка Казахстана повысить базовую ставку сразу на 1,5 п. п. стало неожиданным даже для опытных аналитиков. Такой шаг сигнализирует о серьёзных проблемах в экономике и растущем давлении инфляции. Аналитик объяснил, какие жёсткие решения могут последовать и что ждёт экономику в ближайшие месяцы.
рихард
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 15:40
двоевластие в стране. Был бы один хозяин может и толк получился
абике
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 15:46
Вот до чего достигли, раздавая налево и направо бюджетные деньги! Нужно принимать решение, чтобы не тратить налево и направо бюджетные деньги ради укрепления роста экономики! Нужно учиться у капстран или Китая!
Карачун
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
13.10.25 - 16:11
Что, уткнулись таки носом в задницу!? Хорошо, молодцы, справились!!! Вот что значит упорство и самоотверженное движение к цели! Всем бы поучиться на примере.
vofkakst
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 16:31
Цитата:
сдерживает инфляцию, делая деньги дорогими

Да что вы говорите. 5000 - потихоньку в салфетку превращается. Ценность денег стремится ко дну. Вместо реальных действий - у нас новые деньги-фантики, укладка брусчатки и ноу-хау в виде умных переходных переходов.
Поумерить траты госорганов на лишние "хотелки", естетсвенно на ум никому не пришло....
Тот самый
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 16:45
Цитата:
абике:
Вот до чего достигли, раздавая налево и направо бюджетные деньги! Нужно принимать решение, чтобы не тратить налево и направо бюджетные деньги ради укрепления роста экономики! Нужно учиться у капстран или Китая!


Цитата:
статья:
На уровне правительства мы видим попытки реформ, но подход остаётся прежним: экономика заливается деньгами. В результате растут цены и ускоряется инфляция.


У Китая тоже проблемы назревают. Позвали бы экспертов зарубежных, но наверное не хотят раскрывать внутреннюю кухню :lol: А так да, у Нацбанка из инструментов уже которое десятилетие - поднятие курса тенге в любой сложной ситуации.
Messer
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 17:24
"У нас власть вынуждена учитывать общественные настроения".
Бугага. БУГАГАГИЩЕ. Не аналитик, а стэндапер, блин.
ACROS
Re: Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о...
13.10.25 - 17:40
Цитата:///Исключение – сельское хозяйство как стратегическая отрасль.///

Навряд ли или наполовину: - уже в АКК и КТ говорят что кредиты на весенне-полевые работы 2026 года подорожают,ну может быть кроме льготных программ по технике со ставкой в 5 %.
Мишаня
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
13.10.25 - 19:18
Цитата:
Тот самый:
уже которое десятилетие - поднятие курса тенге в любой сложной ситуации.

Наверное, всё-таки опускание курса?
Мишаня
Ситуация в экономике хуже, чем предполагалось – эксперт о повышении базовой ставки Нацбанком
13.10.25 - 19:19
Цитата:
ACROS:
кредиты на весенне-полевые работы 2026 года подорожают

Естественный процесс при поднятии базовой ставки. Все кредиты подорожают. И для всех!
