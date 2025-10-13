Отправлено: - 16:45

абике:

Вот до чего достигли, раздавая налево и направо бюджетные деньги! Нужно принимать решение, чтобы не тратить налево и направо бюджетные деньги ради укрепления роста экономики! Нужно учиться у капстран или Китая!

статья:

На уровне правительства мы видим попытки реформ, но подход остаётся прежним: экономика заливается деньгами. В результате растут цены и ускоряется инфляция.



Цитата:Цитата:У Китая тоже проблемы назревают. Позвали бы экспертов зарубежных, но наверное не хотят раскрывать внутреннюю кухнюА так да, у Нацбанка из инструментов уже которое десятилетие - поднятие курса тенге в любой сложной ситуации.