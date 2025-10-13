НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Открывать автошколы в Казахстане МВД предлагает только со своего разрешения
13.10.25
С 2018 года в стране нет государственного контроля за автошколами. Открыть автошколу в Кахахстане теперь можно будет только после получения разрешения от Министерства внутренних дел, сообщил глава ведомства Ержан Саденов.
Re: Открывать автошколы в Казахстане МВД предлагает только со...
13.10.25
Мне кажется МВД много берет на себя,как-то алкогольную проблему пытались перетянуть на себя,тут автошкола, там еще налоги они хотели пополнять подделывая протоколы и разыгрывая целые спектакли с подставными подростками, а тем временем кто пил,кололся,тунеядничал отбирая пенсии у родителей так и продолжают
