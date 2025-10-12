Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...

Аким Алматинской области Марат Султангазиев



Благодаря именно этим верблюдам, а не своими рутинными и скучными непосредственными делами, ( специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ) страна узнала что в Алма-Атинсой области акимом работает именно некто Марат Султангазиев, так же как и благодаря БАУЫРСАКАМ и СНЕГОВИКАМ страна, нет правильней будет - ВЕСЬ МИР, узнал что провинциальным и степным Камыстинским районом руководит скромный тургайский парень - Ерлан Жайляубаев.