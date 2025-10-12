НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52726
Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
Отправлено: 12.10.25 - 11:57
Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в четверку стран мира по числу договорных матчей, и потребовал расследовать схему, в которую вовлечены футболисты и тренеры. Что нужно сделать для борьбы с этим явлением?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
Отправлено: 12.10.25 - 11:57
#1
Проголосовал за ВТОРОЙ пункт: - зарплата, показательный процесс и пропаганда - слабые мотивации для искоренения этого явления: - только кардинальные меры, как говорится: "...вырывать с кровью и с мясом..." более или менее будут действенны.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17020
Re: Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
Отправлено: 12.10.25 - 12:10
#2
Фифе пофиг чем тут занимаются корупционеры.
Они нас не воспринимают как серьёзных спортсменов. Реал мадрид приехал в алматы, наклепал Кайрату 5 голов на раслабоне и уехали домой.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17020
Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
Отправлено: 12.10.25 - 12:48
#3
В новостях показывали. Отец сыном приехали из Таджикистана посмотреть на легенду футбола. Купили онлайн билет а он оказался фальшивым. Сын в слезах. Мечтал посмотреть на Реал мадрид. Неполучилось

Наши умельцы им левак толкнули :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...
Отправлено: 13.10.25 - 12:10
#4
Цитата:
Vit:
Купили онлайн билет


Внуку из Астаны купил билет, тоже онлайн у спекулянтов, за 230 000 тенге, и это не самое хорошее место, плюс перелёт - туда сюда, такси-макси по Алма-Ате, покушать, чипсы, напитки: - за 90-минутное удовольствие отдал почти 500 000 тенге.
Сам я не любитель отдавать деньги за просто так- внук захотел посмотреть на Мбапе, он ещё с друзьями целый час дежурили вокруг стадиона что бы увидеть его вблизи.
