Отправлено: - 12:10

Vit:

Купили онлайн билет

Цитата:Внуку из Астаны купил билет, тоже онлайн у спекулянтов, за 230 000 тенге, и это не самое хорошее место, плюс перелёт - туда сюда, такси-макси по Алма-Ате, покушать, чипсы, напитки: - за 90-минутное удовольствие отдал почти 500 000 тенге.Сам я не любитель отдавать деньги за просто так- внук захотел посмотреть на Мбапе, он ещё с друзьями целый час дежурили вокруг стадиона что бы увидеть его вблизи.