В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52726
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 12.10.25 - 20:43
Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района Алматинской области 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 12.10.25 - 20:43
#1
Цитата:///Аким Алматинской области Марат Султангазиев///

Благодаря именно этим верблюдам, а не своими рутинными и скучными непосредственными делами, ( специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ) страна узнала что в Алма-Атинсой области акимом работает именно некто Марат Султангазиев, так же как и благодаря БАУЫРСАКАМ и СНЕГОВИКАМ страна, нет правильней будет - ВЕСЬ МИР, узнал что провинциальным и степным Камыстинским районом руководит скромный тургайский парень - Ерлан Жайляубаев.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29034
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 12.10.25 - 21:22
#2
Цитата:
ACROS:
специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ

Я все ещё надеюсь, что по числу баранов вы тоже в книгу рекордов Гиннеса попадете :lol:
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
381
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 09:17
#3
Слава богу что пыпырками не не мерялись, а только количеством верблюдей
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7784
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 10:16
#4
Слава богу что пыпырками не не мерялись
Специально заглянул в эту книгу посмотреть какие есть рекорды,как раз таки исследования есть на эту тему, англичане,немцы и французы лидируют в тройке самых больших мужских гениталиев,
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7693
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 10:17
#5
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и хорошего настроения!

:lol: :lol: :lol:

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 11:57
#6
Цитата:
сайлау курманов:
англичане,немцы и французы лидируют в тройке


Как сказал бы Карл Маркс ( не форумный, а основоположник марксизма-ленинизма): -" ...ничто человеческое вам не чуждо....".
Разве не африканцы лидеры в этом вопросе: насколько я инормирован- даже есть специальные женские секс-туры в некоторые экзотические африканские племена.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 11:58
#7
Цитата:
Kairat stayer:



Шрифт в районе гармошки увеличьте: - плохо видать и из-за этого текст не читаемый.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7693
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 13.10.25 - 12:43
#8
Цитата:
ACROS:
Шрифт в районе гармошки увеличьте: - плохо видать и из-за этого текст не читаемый.


Изменены формат картины, герой, шрифт и текст, пожалуйста :lol: :lol: :lol:

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7784
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 13.10.25 - 13:07
#9
Разве не африканцы лидеры в этом вопросе
Честно сказать,не интересовался дотошно этим вопросом,но за информацию спасибо ,
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7693
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 13.10.25 - 13:51
#10
Дубль - 3 :lol: :lol: :lol:

