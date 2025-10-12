В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 12.10.25 - 20:43
Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района Алматинской области 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Читать новость
Цитата:///Аким Алматинской области Марат Султангазиев///
Благодаря именно этим верблюдам, а не своими рутинными и скучными непосредственными делами, ( специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ) страна узнала что в Алма-Атинсой области акимом работает именно некто Марат Султангазиев, так же как и благодаря БАУЫРСАКАМ и СНЕГОВИКАМ страна, нет правильней будет - ВЕСЬ МИР, узнал что провинциальным и степным Камыстинским районом руководит скромный тургайский парень - Ерлан Жайляубаев.
Слава богу что пыпырками не не мерялись Специально заглянул в эту книгу посмотреть какие есть рекорды,как раз таки исследования есть на эту тему, англичане,немцы и французы лидируют в тройке самых больших мужских гениталиев,
сайлау курманов: англичане,немцы и французы лидируют в тройке
Как сказал бы Карл Маркс ( не форумный, а основоположник марксизма-ленинизма): -" ...ничто человеческое вам не чуждо....". Разве не африканцы лидеры в этом вопросе: насколько я инормирован- даже есть специальные женские секс-туры в некоторые экзотические африканские племена.
Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать