сайлау курманов:

Надеюсь увеличат пенсии и пособия,

Цитата:Вы же читающий человек и следящии за хроникой страны: - власти каждый год ИНДЕКСИРУЮТ размер пенсии на величину ИНФЛЯЦИИ, и в 2026 году размер индексации составит около 10 %.А, что бы пенсии подняли на 30-50 % этого не будет НИКОГДА.Пособия тоже естественно поднимуться, так как они жёстко ПРИВЯЗАНЫ к МРП, который ежегодно повышается.