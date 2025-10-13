НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52726
Налогов на триллионы больше, чем обычно, заплатят казахстанцы в 2026-м. Как обогатится казна
Отправлено: 13.10.25 - 10:21
Правительство объясняет это необходимостью увеличить поступления в бюджет, без чего невозможно стабилизировать экономику и закрыть социальные расходы. Но на сколько пополнится казна страны, сколько дополнительных денег в неё принесёт налоговая реформа и почему эта информация важна для казахстанцев?
сайлау курманов
сайлау курманов

Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7784
Re: Налогов на триллионы больше, чем обычно, заплатят...
Отправлено: 13.10.25 - 10:21
#1
Надеюсь увеличат пенсии и пособия,а то Акимы тратят бюджетные деньги без надобности куда попало, например есть видео целой горы совершенно новой брусчатки,которую вывезли за город как бесхозную,а тем временем ушлые граждане складируют онную и выдают как новую.
юля елиссева
юля елиссева

Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3876
Отправлено: 13.10.25 - 10:48
#2
Цитата:
сайлау курманов:
Надеюсь увеличат пенсии и пособия,

Вы, вроде, взрослый человек, а в сказки до сих пор верите...
A
ACROS

Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8433
Re: Налогов на триллионы больше, чем обычно, заплатят...
Отправлено: 13.10.25 - 11:42
#3
Цитата:
сайлау курманов:
Надеюсь увеличат пенсии и пособия,


Вы же читающий человек и следящии за хроникой страны: - власти каждый год ИНДЕКСИРУЮТ размер пенсии на величину ИНФЛЯЦИИ, и в 2026 году размер индексации составит около 10 %.
А, что бы пенсии подняли на 30-50 % этого не будет НИКОГДА.

Пособия тоже естественно поднимуться, так как они жёстко ПРИВЯЗАНЫ к МРП, который ежегодно повышается.
