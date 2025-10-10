Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:12
Цитата:
Та ну их в пень те подводные лодки. Вы лучше послушайте что парень ртом вытворяет
Эл-починно:
Та ну их в пень те подводные лодки. Вы лучше послушайте что парень ртом вытворяет
Отправлено: 10.10.25 - 21:24
Цитата:
Ой ну вы меня удивляете, я другими частями тела ещё не то могу!
ПС- кстати, в следующем месяце вроде само время копать картошку- не?
[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:28]
Карачун:
Ой ну вы меня удивляете, я другими частями тела ещё не то могу!
ПС- кстати, в следующем месяце вроде само время копать картошку- не?
[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:28]
Отправлено: 10.10.25 - 21:42
Цитата:
Да, поглядим, если снег не надумает раньше упасть. Хотя ту что задумывалась как самая поздняя придурошные родственники уже выкопали, ну там понятно им под девяносто там с головой уже прямо совсем туго.
Эл-починно:
Да, поглядим, если снег не надумает раньше упасть. Хотя ту что задумывалась как самая поздняя придурошные родственники уже выкопали, ну там понятно им под девяносто там с головой уже прямо совсем туго.
Отправлено: 10.10.25 - 21:42
Ну и отходя ко сну, немного политики.
Меркель возложила ответственность за СВО на Польшу и Прибалтику
Источник,, один из многих.
Отправлено: 10.10.25 - 21:47
Цитата:
Ну а то вдруг, кто и чего ещё подумает, конечно Польша и Прибалтика, не ну Нуланд там печеньки просто ради развлечения раздавала. А Германия с Францией - просто свечку держали. Ну кому это сегодня интересно??? Хм....
Да и есть ли вообще, те кто понял, что реально произошло???
[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:48]
Эл-починно:
Ну а то вдруг, кто и чего ещё подумает, конечно Польша и Прибалтика, не ну Нуланд там печеньки просто ради развлечения раздавала. А Германия с Францией - просто свечку держали. Ну кому это сегодня интересно??? Хм....
Да и есть ли вообще, те кто понял, что реально произошло???
[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:48]
Отправлено: 10.10.25 - 21:53
Цитата:
Мне бы их генетику, а то у меня дольше 76-ти никто ещё не доживал. А пенсия в 67-мь, только. Не успею же так на пенсии порадоваться.
Карачун:
Мне бы их генетику, а то у меня дольше 76-ти никто ещё не доживал. А пенсия в 67-мь, только. Не успею же так на пенсии порадоваться.
Отправлено: 10.10.25 - 22:45
Цитата:
Вы же понимаете что это всё не "бесплатно"?! Например "переживать" своих уже взрослых детей то ещё удовольствие. И потом, ментально тоже полный швах, новые нейронные связи не появляются, старые мало того что "устарели" в принципе вместе с информацией которую они представляют, так ещё и частично утрачиваются, делая устаревшую информацию до кучи не полной.
Цитата:
Безделью? Так та радость за два месяца проходит.
Эл-починно:
Вы же понимаете что это всё не "бесплатно"?! Например "переживать" своих уже взрослых детей то ещё удовольствие. И потом, ментально тоже полный швах, новые нейронные связи не появляются, старые мало того что "устарели" в принципе вместе с информацией которую они представляют, так ещё и частично утрачиваются, делая устаревшую информацию до кучи не полной.
Цитата:
Эл-починно:
Безделью? Так та радость за два месяца проходит.
Отправлено: 11.10.25 - 13:26
Цитата:
Ну у каждого своя радость на пенсии наверное, я своей "радостью" уже занимаюсь - по миру покататься. А так, да каждому своё!
ПС - до пенсии ещё время есть! Но никогда не поздно начать!
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2025 - 14:29]
Карачун:
Ну у каждого своя радость на пенсии наверное, я своей "радостью" уже занимаюсь - по миру покататься. А так, да каждому своё!
ПС - до пенсии ещё время есть! Но никогда не поздно начать!
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2025 - 14:29]
Отправлено: 11.10.25 - 22:19
Есть две змеи. Отдам по 10 тыщ. Че так дорого? А пофиг. От фоноря цену назначил. Я этот тинькоф олигарх который первый доллар на пельменях сделал)
Отправлено: 11.10.25 - 22:44
Цитата:
Ты с мутной историей разобрался? Деньги вернул?
Vit:
Ты с мутной историей разобрался? Деньги вернул?
Отправлено: 11.10.25 - 23:07
Цитата:
maxsaf:Да. И потому решил идти дальше. Деньги должны работать)
Отправлено: 13.10.25 - 08:59
Цитата:
Денег насобирали? Занятие сие дёшево относительно пока молод, к старости дорожает кратно
Кстати, что вы в том мире хотите увидеть?
Денег насобирали? Занятие сие дёшево относительно пока молод, к старости дорожает кратно
Кстати, что вы в том мире хотите увидеть?
