Филипповна:

почему суд всегда считает смягчающим обстоятельством наличие детей? По логике это должно быть отягчающим моментом в расследовании дел

Филипповна:

Такого преступника нужно удалять от воспитания детей как можно дольше и дальше

Причинение тяжкого вреда здоровью в Казахстане является уголовным преступлением, регулируемым статьей 106 Уголовного кодекса РК. Наказание варьируется от 3 до 8 лет лишения свободы.Цитата:Ну тут для оступившегося человека, понятно. А вот в данном случае - рецидивист, согласен,Цитата: