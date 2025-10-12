НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52723
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 12.10.25 - 20:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района Алматинской области 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8429
Re: В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу...
Отправлено: 12.10.25 - 20:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Аким Алматинской области Марат Султангазиев///

Благодаря именно этим верблюдам, а не своими рутинными и скучными непосредственными делами, ( специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ) страна узнала что в Алма-Атинсой области акимом работает именно некто Марат Султангазиев, так же как и благодаря БАУЫРСАКАМ и СНЕГОВИКАМ страна, нет правильней будет - ВЕСЬ МИР, узнал что провинциальным и степным Камыстинским районом руководит скромный тургайский парень - Ерлан Жайляубаев.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29034
В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса
Отправлено: 12.10.25 - 21:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
специально для Макса- не баранов, а именно- ВЕРБЛЮДОВ

Я все ещё надеюсь, что по числу баранов вы тоже в книгу рекордов Гиннеса попадете :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS