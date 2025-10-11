НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
 
 
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
Отправлено: 11.10.25 - 18:12
Внучка президента США Кай Мэдисон ТРАМП опубликовала в соцсетях видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. При этом в ролике звучит трек "Не расслабляйся" репера Адиля Жалелова, более известного как Скриптонит.
Re: Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США...
Отправлено: 11.10.25 - 18:12
Отправлено: 11.10.25 - 18:12
Молодеж говорит что скриптонит самый крутой рэпер.
Re: Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США...
Отправлено: 11.10.25 - 19:58
Отправлено: 11.10.25 - 19:58
Цитата:
Vit:
самый крутой рэпер.


Иманбек- тоже крутой:- его снова или повторно, номинировали на "ГРЭММИ".
Значит что то в нём есть какая то стабильность к успеху - талантлив парень, несмотря на ЗЛЫЕ языки о случайности первого успеха.
Ведь НИКОГО кроме него на бескрайней территории СНГ не выдвинули на "ГРЭММИ".
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
Отправлено: 11.10.25 - 20:38
Отправлено: 11.10.25 - 20:38
Цитата:
ACROS: Иманбек- тоже крутой
Первый раз когда услышал его ремикс. Я незнал что это наш. А самое удивительное он не профессионал в музыке а любитель. И такое мировое уважение достичь это очень круто.
Re: Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США...
Отправлено: 12.10.25 - 05:09
Отправлено: 12.10.25 - 05:09
Мега-новость. Реакция только слабовата. Надо праздник по этому поводу учредить, а Скриптонита - министром культуры назначить. :lol:
Re: Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США...
Отправлено: 12.10.25 - 09:35
Отправлено: 12.10.25 - 09:35
На т-токе недавно многие новоиспеченные блогеры в прямом эфире транслировали концерт Димаша из Нью-Йорка. Комментаторы разрывали чат от полного восторга и умиления, при этом между делом к месту и не к месту упоминая других наших и российских звезд. Такая вот натура у людей, дай зрелищ вместо хлеба.
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
Отправлено: 12.10.25 - 12:06
Отправлено: 12.10.25 - 12:06
Цитата:
ACROS:
Ведь НИКОГО кроме него на бескрайней территории СНГ не выдвинули на "ГРЭММИ".


[img]Многие выдающиеся музыканты, родившиеся в СССР (впоследствии — граждане России или других стран СНГ), получали "Грэмми" за достижения в классической музыке:

Святослав Рихтер (пианист) — Первый лауреат из СССР (1961 г.).

Мстислав Ростропович (виолончелист и дирижер).

Владимир Ашкенази (пианист и дирижер) — Обладатель множества наград "Грэмми".

Евгений Кисин (пианист).

Максим Венгеров (скрипач).

Юрий Башмет (альтист).

Даниил Трифонов (пианист).

Михаил Плетнев (пианист и дирижер).

И

Михаил Горбачев (экс-президент СССР) — Получил "Грэмми" в 2004 году в категории "Лучший разговорный альбом для детей" (за совместную запись музыкальной сказки "Петя и волк" Прокофьева с Биллом Клинтоном и Софи Лорен).[/img]
