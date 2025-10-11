Отправлено: - 12:06

ACROS:

Ведь НИКОГО кроме него на бескрайней территории СНГ не выдвинули на "ГРЭММИ".

Цитата:[img]Многие выдающиеся музыканты, родившиеся в СССР (впоследствии — граждане России или других стран СНГ), получали "Грэмми" за достижения в классической музыке:Святослав Рихтер (пианист) — Первый лауреат из СССР (1961 г.).Мстислав Ростропович (виолончелист и дирижер).Владимир Ашкенази (пианист и дирижер) — Обладатель множества наград "Грэмми".Евгений Кисин (пианист).Максим Венгеров (скрипач).Юрий Башмет (альтист).Даниил Трифонов (пианист).Михаил Плетнев (пианист и дирижер).Михаил Горбачев (экс-президент СССР) — Получил "Грэмми" в 2004 году в категории "Лучший разговорный альбом для детей" (за совместную запись музыкальной сказки "Петя и волк" Прокофьева с Биллом Клинтоном и Софи Лорен).[/img]