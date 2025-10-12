Re: Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в...

Отправлено: - 11:57

Проголосовал за ВТОРОЙ пункт: - зарплата, показательный процесс и пропаганда - слабые мотивации для искоренения этого явления: - только кардинальные меры, как говорится: "...вырывать с кровью и с мясом..." более или менее будут действенны.