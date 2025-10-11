Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана». Читать новость
Vit: Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.
Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов и ракет на 35 млрд долларов, в конце сентября он анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal. Первая подразумевает закупку Киевом американского оружия, а вторая — покупку Вашингтоном у Украины беспилотников. Как тебе такое?
Kairat stayer: Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов
Не говорите ерунду. Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине. В моих жилах течет украинская кровь. Фамилия чистая украинская. Двоюродный брат живёт в Киеве мамина родная сестра в Ивано франковске. Обе старенькие уже, я своей подарил смартфон чтоб по васапу звонила. Звонит. Плачат обе.
А вот наркомана который себя каким то боком в украинцы записал. Не навижу.
Vit: Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине...
Ранее отмечал, что если будет перемирие, Украине поможет весь цивилизованный мир и она воспрянет. Я как Д.Трамп - пацифист (Это человек, который выступает против насилия и войны, считая, что все конфликты следует решать мирными и ненасильственными методами, такими как переговоры и дипломатия)
Но, смотрите, какова была реакция большинства казахстанской аудитории. В соцсетях задавалис
Не было никакой реакции Кинулись как на Дурова, пытаясь погладить его для того, чтобы деньги к рукам прилипали, так и с этими российскими богатыми людьми. Теперь кто искупается в Кольском или каком то озере, где мылся сам россиянин Дуров, идет тайная очередь за 1000 ойро, чтоб искупаться там же, там стало как, святое место Вот как мы встречаем их
После вторжения дронов Польша: подняла вопрос о необходимости более плотного военного присутствия НАТО (и получила его операция «Восточный страж»), расширила обмен разведданными с Украиной и странами Балтии.
Kairat stayer: Д.Трамп - пацифист (Это человек, который выступает против насилия и войны, считая, что все конфликты следует решать мирными и ненасильственными методами, такими как переговоры и дипломатия)
Тогда почему Дональду не дали Нобелевскую премию мира, а Бараку дали ??? Кстати: - за что Бараку дали Нобелевку, что такого он сделал для мира в глобальном плане ???
ACROS: Тогда почему Дональду не дали Нобелевскую премию мира, а Бараку дали ??? Кстати: - за что Бараку дали Нобелевку, что такого он сделал для мира в глобальном плане ???
Погуллил, в части касающейся товарища Б.Обамы, официальная формулировка Нобелевского комитета (Норвегия, 2009 год) звучала так: За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.
Отмечают, что Обама получил премию в октябре 2009 года, он был президентом всего 9 месяцев. По сути, награда была авансом надежды - символом того, что после эпохи Джорджа Буша (Ирак, “война с террором”, Гуантанамо) в мире появился лидер, который: заявил о намерении сократить ядерное оружие (в речи в Праге весной 2009 г.), призывал к “перезагрузке” отношений с мусульманским миром (речь в Каире), подчёркивал важность дипломатии вместо военных решений, поддерживал многосторонние подходы - ООН, международное право, климатические соглашения.
Также отмечают, сам Обама сказал, что не чувствует себя достойным, цитата: “Я не рассматриваю эту награду как признание моих собственных достижений, а как призыв к действию.”
Нобелевский комитет традиционно награждает тех, кто укрепляет международные институты, а дедушка Д.Трамп, наоборот, вышел из Парижского климатического соглашения, ЮНЕСКО и ряда договоров, но, он конечно мечтает о славе, со слов, он много чего сделал для укрепления мира, помирил отдельные страны и.т.д. будем наблюдать за развитием событий.
