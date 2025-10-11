НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Раньше говорили - гуртоправ. Пастух из Малой Чураковки о том, как песня жить помогает, о секрете сыра и самой важной на селе профессии
 
 
Раньше говорили - гуртоправ. Пастух из Малой Чураковки о том, как песня жить помогает, о секрете сыра и самой важной на селе профессии
Отправлено: 11.10.25 - 17:58
Отправлено: 11.10.25 - 17:58
Проблема в том, что многие молодые люди не осознают, насколько важна эта работа, так как у них совершенно другие приоритеты. Об этом говорит опытный пастух Александр ШИБЕЛЬГУТ из села Малая Чураковка Алтынсаринского района.
Читать новость

Re: Раньше говорили - гуртоправ. Пастух из Малой Чураковки о...
Отправлено: 11.10.25 - 17:58
#1
Хвала такому человеку, работяге! Благодаря таким людям держится все село! Молодец!
Раньше говорили - гуртоправ. Пастух из Малой Чураковки о том, как песня жить помогает, о секрете сыра и самой важной на селе профессии
Отправлено: 11.10.25 - 22:09
#2
Отправлено: 11.10.25 - 22:09
#2
То что в каждой профессии есть всякие тонкости., ньюансы, есть секреты. Я понял.
Статья интересная.
Только я не понял что такое гуртоправ и как расшифровывается. По простому пастух. Но всетаки это че-то другое.

[Исправлено: Vit, 11.10.2025 - 22:10]
Re: Раньше говорили - гуртоправ. Пастух из Малой Чураковки о...
Отправлено: 11.10.25 - 22:46
#3
Цитата:
Vit:
что такое гуртоправ и как расшифровывается.


Стадо коров всегда, по крайней мере раньше при Советах в нашем совхозе, называли- ГУРТ, а пастуха- ГУРТОПРАВ, то есть:- ПРАВИТЬ ГУРТОМ (управлять стадом коров).
