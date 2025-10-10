НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 632 из 632«1...630631632
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:12
#9466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
подводными лодками!

Та ну их в пень те подводные лодки. Вы лучше послушайте что парень ртом вытворяет :lol:

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:24
#9467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Вы лучше послушайте что парень ртом вытворяет

Ой ну вы меня удивляете, я другими частями тела ещё не то могу! :lol:

ПС- кстати, в следующем месяце вроде само время копать картошку- не?

[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:28]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:42
#9468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ПС- кстати, в следующем месяце вроде само время копать картошку- не?

Да, поглядим, если снег не надумает раньше упасть. Хотя ту что задумывалась как самая поздняя придурошные родственники уже выкопали, ну там понятно им под девяносто там с головой уже прямо совсем туго.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:42
#9469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и отходя ко сну, немного политики. ;-)

Меркель возложила ответственность за СВО на Польшу и Прибалтику
Источник,, один из многих. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:47
#9470
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Меркель возложила ответственность за СВО на Польшу и Прибалтику

Ну а то вдруг, кто и чего ещё подумает, конечно Польша и Прибалтика, не ну Нуланд там печеньки просто ради развлечения раздавала. А Германия с Францией - просто свечку держали. Ну кому это сегодня интересно??? Хм....
Да и есть ли вообще, те кто понял, что реально произошло???

[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2025 - 22:48]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 21:53
#9471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
ну там понятно им под девяносто

Мне бы их генетику, а то у меня дольше 76-ти никто ещё не доживал. А пенсия в 67-мь, только. Не успею же так на пенсии порадоваться. :-x
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 22:45
#9472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Мне бы их генетику

Вы же понимаете что это всё не "бесплатно"?! Например "переживать" своих уже взрослых детей то ещё удовольствие. И потом, ментально тоже полный швах, новые нейронные связи не появляются, старые мало того что "устарели" в принципе вместе с информацией которую они представляют, так ещё и частично утрачиваются, делая устаревшую информацию до кучи не полной.
Цитата:
Эл-починно:
Не успею же так на пенсии порадоваться

Безделью? Так та радость за два месяца проходит.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.10.25 - 13:26
#9473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Безделью? Так та радость за два месяца проходит.

Ну у каждого своя радость на пенсии наверное, я своей "радостью" уже занимаюсь - по миру покататься. А так, да каждому своё!

ПС - до пенсии ещё время есть! Но никогда не поздно начать! :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2025 - 14:29]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.10.25 - 22:19
#9474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть две змеи. Отдам по 10 тыщ. Че так дорого? А пофиг. От фоноря цену назначил. Я этот тинькоф олигарх который первый доллар на пельменях сделал)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29032
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.10.25 - 22:44
#9475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я этот тинькоф олигарх который первый доллар на пельменях сделал)

Ты с мутной историей разобрался? Деньги вернул?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.10.25 - 23:07
#9476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да. И потому решил идти дальше. Деньги должны работать)
Профайл
Страница 632 из 632«1...630631632
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS