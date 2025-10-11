НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52720
Трамп играет в гольф под Скриптонита: внучка президента США выложила видео
Отправлено: 11.10.25 - 18:12
Внучка президента США Кай Мэдисон ТРАМП опубликовала в соцсетях видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. При этом в ролике звучит трек "Не расслабляйся" репера Адиля Жалелова, более известного как Скриптонит.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17018
Отправлено: 11.10.25 - 18:12
#1
Молодеж говорит что скриптонит самый крутой рэпер.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8422
Отправлено: 11.10.25 - 19:58
#2
Цитата:
Vit:
самый крутой рэпер.


Иманбек- тоже крутой:- его снова или повторно, номинировали на "ГРЭММИ".
Значит что то в нём есть какая то стабильность к успеху - талантлив парень, несмотря на ЗЛЫЕ языки о случайности первого успеха.
Ведь НИКОГО кроме него на бескрайней территории СНГ не выдвинули на "ГРЭММИ".
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17018
Отправлено: 11.10.25 - 20:38
#3
Цитата:
ACROS: Иманбек- тоже крутой
Первый раз когда услышал его ремикс. Я незнал что это наш. А самое удивительное он не профессионал в музыке а любитель. И такое мировое уважение достичь это очень круто.
