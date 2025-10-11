Отправлено: - 12:13

Vit:

Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.

Цитата:Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов и ракет на 35 млрд долларов, в конце сентября он анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal. Первая подразумевает закупку Киевом американского оружия, а вторая — покупку Вашингтоном у Украины беспилотников. Как тебе такое?Подробнее: