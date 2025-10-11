НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52718
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана».
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1806
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 12:07
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Много чего строится

А сколько всего закрывается.. РФ пока на старых запасах плывёт,но финал близок.. Нет развития,стагнация-это путь в пропасть.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 12:13
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.


Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов и ракет на 35 млрд долларов, в конце сентября он анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal. Первая подразумевает закупку Киевом американского оружия, а вторая — покупку Вашингтоном у Украины беспилотников. Как тебе такое?

Подробнее:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 12:22
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.


Выше речь про друзей россиян северокорейцев шла :lol: :lol: :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17013
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 13:27
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов
Не говорите ерунду. Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине. В моих жилах течет украинская кровь. Фамилия чистая украинская. Двоюродный брат живёт в Киеве мамина родная сестра в Ивано франковске. Обе старенькие уже, я своей подарил смартфон чтоб по васапу звонила. Звонит. Плачат обе.

А вот наркомана который себя каким то боком в украинцы записал. Не навижу.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 13:33
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине. В моих жилах течет украинская кровь...



Если в тебе течёт украинская кровь, значит в тебе должна жить и память о том, что украинцы сейчас просто хотят мирно жить, а не воевать.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 13:43
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине...


Ранее отмечал, что если будет перемирие, Украине поможет весь цивилизованный мир и она воспрянет. Я как Д.Трамп - пацифист (Это человек, который выступает против насилия и войны, считая, что все конфликты следует решать мирными и ненасильственными методами, такими как переговоры и дипломатия) :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46334
Re: Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 14:54
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но, смотрите, какова была реакция большинства казахстанской аудитории. В соцсетях задавалис

Не было никакой реакции
Кинулись как на Дурова, пытаясь погладить его для того, чтобы деньги к рукам прилипали, так и с этими российскими богатыми людьми.
Теперь кто искупается в Кольском или каком то озере, где мылся сам россиянин Дуров, идет тайная очередь за 1000 ойро, чтоб искупаться там же, там стало как, святое место
Вот как мы встречаем их
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS