13:03

Георгий ГОВОРОВ:

Другое дело, что аким потом никак публично не сообщал о том, что планы не совпали с реальностью.

Цитата:Вот и я про тоже. А закрыли почему то блогера, а не акима, который расписался под всем этим, или подрядчика, который не выполнил заложенный план.