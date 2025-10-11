Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана». Читать новость
Vit: Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.
Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов и ракет на 35 млрд долларов, в конце сентября он анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal. Первая подразумевает закупку Киевом американского оружия, а вторая — покупку Вашингтоном у Украины беспилотников. Как тебе такое?
Kairat stayer: Твой "Брат", которого ты не очень уважаешь, намерен в 2026 году производить дронов
Не говорите ерунду. Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине. В моих жилах течет украинская кровь. Фамилия чистая украинская. Двоюродный брат живёт в Киеве мамина родная сестра в Ивано франковске. Обе старенькие уже, я своей подарил смартфон чтоб по васапу звонила. Звонит. Плачат обе.
А вот наркомана который себя каким то боком в украинцы записал. Не навижу.
Vit: Я нормальный человек и так же переживаю что происходит на моей Малой родине...
Ранее отмечал, что если будет перемирие, Украине поможет весь цивилизованный мир и она воспрянет. Я как Д.Трамп - пацифист (Это человек, который выступает против насилия и войны, считая, что все конфликты следует решать мирными и ненасильственными методами, такими как переговоры и дипломатия)
Но, смотрите, какова была реакция большинства казахстанской аудитории. В соцсетях задавалис
Не было никакой реакции Кинулись как на Дурова, пытаясь погладить его для того, чтобы деньги к рукам прилипали, так и с этими российскими богатыми людьми. Теперь кто искупается в Кольском или каком то озере, где мылся сам россиянин Дуров, идет тайная очередь за 1000 ойро, чтоб искупаться там же, там стало как, святое место Вот как мы встречаем их
