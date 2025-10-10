НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд. Теперь его снимают с выборов в маслихат
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52718
Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд. Теперь его снимают с выборов в маслихат
Отправлено: 10.10.25 - 20:28
Речь о блогере Талгате НУРМАНОВЕ. В конце сентября его дело рассмотрели в городском суде. Согласно протоколу об административном нарушении, он «распространял ложную информацию о посадке деревьев на окраине Аркалыка» в новом парке.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
530
Re: Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд....
Отправлено: 10.10.25 - 20:28
#1
Суды наконец-то реально становятся независимыми, пора отучать акиматы бегать по судам, что за привычка детская? Блогер прав, по лицу видно что нормальный, главное местный парень, а то что в маслихат не пустят, так это не беда, нечего там делать
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Re: Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд....
Отправлено: 10.10.25 - 21:00
#2
//Акимат счел недостоверными сведения о том, что акимат потратил 50 млн тенге на высадку 4 000 деревьев.//
и тут же - //- Мы из официальных СМИ узнали, что в парке на окраине Аркалыка высадят 4000 деревьев и сделают беговую дорожку на 2400 метров, - рассказал «НГ» после решения суда Талгат Нурманов. - Там обещали посадить тополь пирамидальный, сосну и клен татарский. Около 50 млн на все должны были потратить.//

А почему тогда к официальным СМИ нет вопросов, таже информация? Или двойные стандарты? С ватманом чистым нельзя, в голубой футболке нельзя, распространять информацию из официальных источникоф - нельзя, а что тогда вообще можно? :lol:
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Re: Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд....
Отправлено: 10.10.25 - 21:03
#3
Отпустите человека и не позорьтесь! С той коррупцией, что в стране есть, вообще сложно чего либо честно или из правдивых источников распространять. Будто других проблем нет! 8-)
Георгий ГОВОРОВ
Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
137
Re: Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд....
Отправлено: 11.10.25 - 12:07
#4
Цитата:
Эл-починно:
А почему тогда к официальным СМИ нет вопросов, таже информация?

В СМИ писали о планах высадить в парке 4000 деревьев и потратить 50 млн тенге. Другое дело, что аким потом никак публично не сообщал о том, что планы не совпали с реальностью.
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4716
Re: Ролик о посадке деревьев в Аркалыке привел блогера в суд....
Отправлено: 11.10.25 - 13:03
#5
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Другое дело, что аким потом никак публично не сообщал о том, что планы не совпали с реальностью.

Вот и я про тоже. А закрыли почему то блогера, а не акима, который расписался под всем этим, или подрядчика, который не выполнил заложенный план.
