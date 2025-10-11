НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52718
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана».
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:30
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Источник повреждения: Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и многочисленные польские СМИ (например, Rzeczpospolita, Wyborcza) подтвердили, что жилой дом в селе Вырыки пострадал от ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя F-16.


Это когда было.

Отмечают, что во Франции задержали танкер из «теневого флота» России (05.10.2025г.). С него могли запускать дроны в Данию, сообщает Reuters и AFP. Судно задержали 27 сентября в проливе Ла-Манш. По данным MarrineTraffic, танкер Boracay вышел из порта Приморска Ленинградской области 20 сентября и направился в Индию. Он прошел через Балтийское море и, обогнув Данию, вошел в Северное море. После того, как танкер обогнул северо-западную часть Франции, за ним последовал французский военный корабль. Танкер перенаправили к восточному побережью, где он и встал на якорь. Следственные действия начались из-за того, что экипаж Boracay не предоставил данные о принадлежности судна и отказался сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Капитана судна и его старшего помощника задержали.

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Это когда было.

Месяц назад, 10 сентября.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:33
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что во Франции

Не вижу связи с темой статьи. Хотя, как пример не подтверждённого вброса - норм, сойдёт :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.10.2025 - 12:35]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:35
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Источник повреждения: Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и многочисленные польские СМИ (например, Rzeczpospolita, Wyborcza) подтвердили, что жилой дом в селе Вырыки пострадал от ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя F-16.


Погуглил в дом попала ракета которая была запущена для перехвата дрона.

Отмечают, что по данным люблинской прокуратуры, которую цитирует газета, на данный момент «объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты». Издание отмечает, что ракета AIM-120 AMRAAM, которая попала в дом, была запущена для перехвата дрона, но у неё отказала система наведения. При этом сработали предохранительные механизмы, и ракета не взорвалась. Она пробила крышу и перекрытия дома, никто не пострадал — жильцы успели эвакуироваться.

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:37
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Погуглил в дом попала ракета которая была запущена для перехвата дрона.

Ну, а изначально обвинили в этом якобы российские дроны. Без доказательств. Такое нынче время.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:37
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Россию точно так же обвинили страны НАТО во вторжении в воздушное пространство, в разрушении жилого дома. Хотя потом начали разбираться, и оказалось что по дому сами жахнули, дроны - пустышки, и вообще не понятно, где они собраны, из каких запчастей и кем управлялись. И ниче, всем плевать, главное кричать громче, а доказательства - дело десятое. В таком мире живём теперь.


Как раз вы и взбросом занялись :-P :-P :-P
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:38
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Как раз вы и взбросом занялись

Ну и где там неправда?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:39
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну, а изначально обвинили в этом якобы российские дроны. Без доказательств. Такое нынче время.


Проводятся следственные действия, вникайте, достопочтенную публику в заблуждение не вводите.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:40
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и где там неправда?


С вашей стороны была манипуляция, хронологию постов посмотрите :lol: :lol: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:40
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Проводятся следственные действия

Ну это никак не мешает делать предварительные голословные обвинения.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29030
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:41
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
С вашей стороны была манипуляция, хронологию постов посмотрите

Конкретно в чем была манипуляция? Цитату приведите, с которой вы не согласны.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:45
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего так и есть. Похоже, что РФ и Корея дружит по принципу "Враг моего врага - мой друг". А так то их больше ничего особо и не связывает.


Хорошие друзья, особенно когда они нищие, голодные и под санкциями. Тогда - алға (вперёд) :lol: :lol: :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:48
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну, а изначально обвинили в этом якобы российские дроны. Без доказательств. Такое нынче время.


Цитата:
maxsaf:
Конкретно в чем была манипуляция? Цитату приведите, с которой вы не согласны.


Разберутся, не марсиане же запустили, люди задержаны :lol: :lol: :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17013
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 11:51
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Хорошие друзья, особенно когда они нищие, голодные и под санкциями. Тогда - алға (вперёд)
Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7687
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 12:02
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.


Виталий, нужно думать о перспективе. Москва потеряла рынки сбыта и доступ к западным технологиям, внешняя политика стала агрессивной. Россия под санкциями, нужно жить, а не выживать, эксперты говорят, что ресурсов хватит на два года, а если война продлится 5-10 лет. Украине помогает цивилизованный мир, они выбрали путь сотрудничества с ними, с теми кто строит, а не рушит.

[Исправлено: Kairat stayer, 11.10.2025 - 13:03]
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS