Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана». Читать новость
maxsaf: Источник повреждения: Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и многочисленные польские СМИ (например, Rzeczpospolita, Wyborcza) подтвердили, что жилой дом в селе Вырыки пострадал от ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя F-16.
Это когда было.
Отмечают, что во Франции задержали танкер из «теневого флота» России (05.10.2025г.). С него могли запускать дроны в Данию, сообщает Reuters и AFP. Судно задержали 27 сентября в проливе Ла-Манш. По данным MarrineTraffic, танкер Boracay вышел из порта Приморска Ленинградской области 20 сентября и направился в Индию. Он прошел через Балтийское море и, обогнув Данию, вошел в Северное море. После того, как танкер обогнул северо-западную часть Франции, за ним последовал французский военный корабль. Танкер перенаправили к восточному побережью, где он и встал на якорь. Следственные действия начались из-за того, что экипаж Boracay не предоставил данные о принадлежности судна и отказался сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Капитана судна и его старшего помощника задержали.
Погуглил в дом попала ракета которая была запущена для перехвата дрона.
Отмечают, что по данным люблинской прокуратуры, которую цитирует газета, на данный момент «объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты». Издание отмечает, что ракета AIM-120 AMRAAM, которая попала в дом, была запущена для перехвата дрона, но у неё отказала система наведения. При этом сработали предохранительные механизмы, и ракета не взорвалась. Она пробила крышу и перекрытия дома, никто не пострадал — жильцы успели эвакуироваться.
maxsaf: Россию точно так же обвинили страны НАТО во вторжении в воздушное пространство, в разрушении жилого дома. Хотя потом начали разбираться, и оказалось что по дому сами жахнули, дроны - пустышки, и вообще не понятно, где они собраны, из каких запчастей и кем управлялись. И ниче, всем плевать, главное кричать громче, а доказательства - дело десятое. В таком мире живём теперь.
Vit: Нет Кайрат. РФ сильная. Производство. Много чего строится. Мы бы под такими санкциями уже давно бы подохли. Мы слабые. Увы.
Виталий, нужно думать о перспективе. Москва потеряла рынки сбыта и доступ к западным технологиям, внешняя политика стала агрессивной. Россия под санкциями, нужно жить, а не выживать, эксперты говорят, что ресурсов хватит на два года, а если война продлится 5-10 лет. Украине помогает цивилизованный мир, они выбрали путь сотрудничества с ними, с теми кто строит, а не рушит.
