Отправлено: - 11:30

maxsaf:

Источник повреждения: Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и многочисленные польские СМИ (например, Rzeczpospolita, Wyborcza) подтвердили, что жилой дом в селе Вырыки пострадал от ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя F-16.

Цитата:Это когда было.Отмечают, что во Франции задержали танкер из «теневого флота» России (05.10.2025г.). С него могли запускать дроны в Данию, сообщает Reuters и AFP. Судно задержали 27 сентября в проливе Ла-Манш. По данным MarrineTraffic, танкер Boracay вышел из порта Приморска Ленинградской области 20 сентября и направился в Индию. Он прошел через Балтийское море и, обогнув Данию, вошел в Северное море. После того, как танкер обогнул северо-западную часть Франции, за ним последовал французский военный корабль. Танкер перенаправили к восточному побережью, где он и встал на якорь. Следственные действия начались из-за того, что экипаж Boracay не предоставил данные о принадлежности судна и отказался сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Капитана судна и его старшего помощника задержали.Подробнее здесь: