≡ Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52717
Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
Российский журналист и ведущий одиозно известной программы, афилированной с российским государственным телевидением, «Соловьев Live» Сергей Мардан, заявил, что «дроны, поразившие Орский НПЗ, прилетели с территории Казахстана».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7777
Re: Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 09:39
#1
адается вопросом: «Зачем БПЛ лететь 1 500 километров из Украины, если казахские степи
В этих словах есть капля истины, вчера в цоне видел много молодежь приезжих из севера,они на моих глазах получали документы,в приватной беседе я понял их обеспечат работой, жмльем и проч. Где гарантия что они не являются засланными казачками вербованные соотв вражескими службами, кто-нибудь следить куда они в дальнейшем идут и чем занимается? Участковые,которые должны знать каждого по имени и в лицо на своем участке,дальше не буду, изьеженая тема.....
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1501
Re: Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 10:02
#2
За годы независимости тут западных кручей было на два порядка больше чем российских, даже при елбасы имелись. Какая от них была польза? Вообще не понимаю нах они нужны? Приглашая их, тем самым признаем свою отсталость? Своим умом жить надо, так надёжнее.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29021
Re: Амиржан КОСАНОВ: Есть ли пророки в своем Отечестве
Отправлено: 11.10.25 - 10:48
#3
Цитата:
«Дроны… прилетели с территории Казахстана» - это огульное обвинение 


Россию точно так же обвинили страны НАТО во вторжении в воздушное пространство, в разрушении жилого дома. Хотя потом начали разбираться, и оказалось что по дому сами жахнули, дроны - пустышки, и вообще не понятно, где они собраны, из каких запчастей и кем управлялись. И ниче, всем плевать, главное кричать громче, а доказательства - дело десятое. В таком мире живём теперь.
