Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
 
 
Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 10.10.25 - 09:54
В социальных сетях снова разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем. Пользователь сети опубликовал пост и спросил мнение казахстанцев на этот счет. Пост собрал сотни комментариев - и оказалось, что мнения у казахстанцев на этот счет самые разные.
Re: Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 10.10.25 - 09:54
В прошлом году 31 на 1 я впервые не сидел за праздничным столом в кругу друзей. Причина, друг умер, похоронили осенью. С которым семьями дружили, фестивалили. Рыбылки итд.

15 лет вместе.

И нет желания в этом году праздновать. И потому пофиг уже стало на новый год.

Уверен что такого друга у меня уже не будет. Это был классный мужик. Гитара, рыбалка, шашлык он всем руководил и делал это на высшем уровне. Я был у него дома как у себя.
Re: Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 10.10.25 - 22:14
В стране, которая является импортозависимой, до сих пор некому работать, только дармоеды просят дать им праздник и чтобы его оплатило гос-во! Только в таком гос-ве все просят: субсидии, легкие кредиты, долги, чтобы списали ради детей, и ому подобное, при этом нигде не работая, иметь накопления, потеряв страх за уклонение от налогов и тому подобные действия и бездействия! Неужели есть еще в гос-ве такие мечтатели, идущие на поводу у пипл?
Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 11.10.25 - 09:17
Цитата:
абике:
только дармоеды просят

Не надоело вам всех и вся клеймить? Лентяи, дармоеды, провокаторы, и прочее и прочее? Положа руку на сердце, в большинстве случаев 31 декабря - условно-рабочий день. В среднем, до обеда. И то так, дежурно. Не везде, но в большинстве. Поэтому, если лично вы не находитесь в подвешенном состоянии на рабочем месте, а сидите себе дома, это не значит что все остальные вокруг - дармоеды. Надоели вы со своим клеймом для всех
Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 11.10.25 - 09:45
На моей улице полсотни домов,я каждого жителя знаю в лицо и по имени, при этом работающих в этой толпе всего 10-15 человек. Нынче праздник это лишние расходы, а у народа лишних денег нет, не мне вам рассказывать, сами знаете
