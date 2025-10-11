НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В поезде Астана - Аркалык установят интернет от Starlink
 
 
В поезде Астана - Аркалык установят интернет от Starlink
Отправлено: 11.10.25 - 08:39
Об этом говорится в официальном сообщении министерства транспорта РК в телеграмм-канале ведомства. Интернет от американской компании появится в поезде №655/656, который обслуживает частная компания "KAZRAIL".
Читать новость

Re: В поезде Астана - Аркалык установят интернет от Starlink
Отправлено: 11.10.25 - 08:39
Только что на т-токе увидел, кампания от (забыл как звать,ну тот что с Трампом дружил) выпустит в продажу мобильные телефоны которые уже идут с интернетом,то есть не требует е/мес оплаты. Комментаторы рекомендуют операторам билайн,теле2 и др. Повеситься на первый березе
